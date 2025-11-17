[속보] 서울시 “국가유산청, 종묘가 세계문화유산 지위 잃을 것처럼 호도 말아야”

서울시 “세계유산영향평가 지속 압박에 유감”

서울 종로구 종묘와 세운 4구역 재개발 공사 현장. 뉴스1

서울시는 17일 세운4구역 재정비촉진사업 관련 허민 국가유산청장의 종묘(宗廟) 경관 훼손 가능성 제기에 “마치 종묘가 세계문화유산 지위를 잃을 것처럼 호도해서는 안된다”고 강하게 반박했다.

시는 이날 입장문에서 “세계유산영향평가를 지속 압박하는 데 깊은 유감을 표한다”며 이같이 밝혔다. 이어 “국가유산청은 세계유산영향평가 시행의 법적 전제가 되는 ‘세계유산지구 지정’조차 하지 않고 있다가 세운4구역 재개발이 쟁점화된 이후에야 뒤늦게 이를 지정했다”며 “그동안 본연의 역할은 이행하지 않다가 서울시의 특정 사업을 겨냥하기 위해 행동에 나섰다는 것을 스스로 인정하고 있다”고 비판했다.

앞서 허 청장은 같은 날 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 열린 기자간담회에서 “최근 유네스코로부터 강력한 조치를 요구하는 메시지를 전달받았다”며 “외교 문서이자 공식적인 문서”라고 밝혔다. 세계유산 관련 모든 행정 업무를 담당하는 사무국인 세계유산센터(World Heritage Center) 명의의 문서는 주유네스코 대한민국 대표부를 거쳐 유산청에 전달됐다.

유네스코 측이 세운4구역 고층 건물 개발에 따른 종묘 훼손 우려를 명시하고 영향평가를 반드시 받도록 권고했다는 게 허 청장의 설명이다. 특히 세계유산영향평가 관련 “센터와 자문기구의 긍정적인 검토가 끝날 때까지 (서울시의 세운4구역 관련) 사업 승인을 중지할 것”을 명시했다고도 강조했다.

유네스코 측은 최근 종묘 맞은편의 재개발 사업을 둘러싼 우려가 제기된 상황을 고려해 문서를 전달한 것으로 보인다.

이에 시는 “국가유산청은 서울시와 9년 넘게 협의하고 13차례 문화재 심의를 진행하면서도, 정작 종묘 보호의 기준선이 되는 완충구역을 설정하지 않았다”며 “이러한 상황에서 서울시에게만 세계유산영향평가 이행을 반복 요구하는 것은 종묘 보존에 대한 국가유산청의 진정성마저 의심케 하는 행태”라고 지적했다.

계속해서 “시는 정밀한 시뮬레이션과 종묘와 조화되는 건축 디자인 도입으로 경관 훼손이 없음을 이미 검증했다”며 “국가유산청장의 과도한 주장이 오히려 대외적으로 종묘의 세계유산적 가치에 부정적 영향을 미치지 않도록 신중한 언행을 당부한다”고 덧붙였다. 그러면서도 현실적인 해법을 낼 수 있도록 논의에 나서자는 유산청의 제안에는 “관계기관 회의를 적극 환영한다”며, “사업의 본질과 실체를 바탕으로 합리적인 논의가 이뤄질 수 있도록 적극적인 협의를 해야 한다”고 촉구했다.