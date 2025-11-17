싱어송라이터 안예은, 한국심장재단 홍보대사에 위촉

한국심장재단(이사장 박영환)은 지난 11월 15일(토) 개최된 ‘2025 심장병 예방을 위한 한 걸음 더 걷기대회’ 현장에서 싱어송라이터 안예은을 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

이날 행사에서 안예은은 홍보대사 위촉과 함께 축하공연을 펼쳐 참가자들의 뜨거운 박수와 환호를 받았다.

안예은은 “저 또한 심장병을 경험한 사람으로서 환자분들과 가족들의 마음을 깊이 이해하고 있다”며 “앞으로 음악과 다양한 활동을 통해 더 많은 분들께 용기와 희망을 전하고, 심장병 예방과 인식 개선에 힘을 보태고 싶다”고 소감을 전했다.

박영환 한국심장재단 이사장은 “따뜻한 감성과 독창적인 음악 세계를 가진 안예은이 홍보대사로 함께하게 되어 매우 기쁘다”며 “안예은의 진정성 있는 활동이 심장병 환우들에게 큰 응원이 되고, 사회 전반에 나눔의 메시지를 널리 확산시키는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

안예은은 그동안 꾸준한 기부와 인식 개선 캠페인 참여로 심장병 환자 지원에 힘써왔다. 선천성 심장병으로 여러 차례 수술을 이겨낸 자신의 경험을 바탕으로, 환자와 가족뿐 아니라 많은 대중에게 희망과 용기를 전하는 활동을 이어오고 있다.