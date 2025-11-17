女공무원 백댄서 논란에… 광주 북구청장 “심려 끼쳐 사과”

문인 광주 북구청장이 전국노래자랑 무대에서 자신의 백댄서 역할을 한 여성 공무원들의 공무 출장 신청 논란에 대해 사과했다.

문 구청장은 17일 새올행정 게시판에 전국노래자랑 관련 직원 사과문이라는 제목의 글을 올려 “저로 인해 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

문인 광주광역시 북구청장. 연합뉴스

그는 “북구 발전을 위해 여러분과 공들여 쌓아온 노력과 자존심을 구청장인 제가 무너뜨렸다는 자책감에 시달린 주말을 보냈다”며 “사려 깊지 못한 부족함으로 비판과 따가운 시선을 받아야 하는 상황이 고통이다”고 적었다.

그는 이어 “40여년 공직 생활 동안 바라본 공직의 나침반은 항상 주민 삶의 질 향상이었고, 그 동력은 동료 공직자였다”며 “이 신념은 변함이 없고 한없이 참담하고 무거운 마음이다”고 남겼다.

“이번 일을 계기로 초심을 다시 살피겠다”고 밝힌 문 청장은 “여러분들도 흔들림 없는 자세로 주민을 위해 해오신 일을 이어가 달라”고 강조했다.

문 구청장은 6일 동강대학교에서 열린 KBS 전국노래자랑 녹화 무대에 올라 노래를 불렀는데, 여성 공무원 8명이 그를 뒤따라 춤을 췄다. 백댄서 역할을 한 이들이 공무 출장을 신청했다는 사실이 알려지며 논란이 일었고, 행정안전부는 사실관계 파악을 위한 경위서를 요구했다.

이날부터 자체 감사에 들어간 북구는 이들의 행위를 공무로 볼 수 있는지, 자발적 참여가 맞는지 등을 파악 중이다. 북구 관계자는 “전국노래자랑 무대는 주민들과 화합의 자리로 청장과 공무원들이 주민들 앞에서 노래와 춤을 선보이려다 파장이 일어 구청장도 직원들과 주민들에게 굉장히 미안해하고 마음 아파한다”고 전했다.

통상 전국노래자랑 공개녹화 무대에는 단체장이 출연해 노래와 춤을 선보이는데 일요일 본방송에는 이 장면이 방영되지 않는다.