안동병원 암센터, 경북 최초 방사선치료 10만건 달성

지역 암 환자 원정 치료 부담 해소

안동의료재단 안동병원은 암센터 방사선종양학과가 17일 경북 지역 최초로 누적 방사선치료 10만건을 달성했다고 밝혔다.

안동병원은 2007년 방사선종양학과를 개소한 후 수도권이나 대구 등 대도시로 원정 치료를 떠나야 했던 지역 암 환자의 불편과 경제적 부담을 줄이고자 방사선치료 인프라를 지속적으로 확충해왔다.

안동병원 전경. 안동병원 제공

10만건 달성은 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who’s Who)’에 등재된 신세원 방사선종양학과 교수를 중심으로 전문 의료진의 노력과 최신 의료 장비, 신뢰 높은 치료 시스템이 함께 만든 결과라고 안동병원 측은 평가했다.

안동병원 암센터는 최신 방사선치료 장비인 바이탈빔(VitalBeam)을 포함한 선형가속기 2대와 암 진단에 필수적인 PET-CT 등 첨단 장비를 갖추고 있다. 혈액종양내과 전문의 2명을 포함해 외과와 영상의학과, 병리과 등 배후 진료과 전문의가 함께 참여하는 다학제 통합진료으로 환자 개개인에게 맞춘 정밀 치료를 제공한다.

안동병원은 지난 9월 호스피스병동을 개설해 암 진단과 치료, 완화 의료로 이어지는 통합 암 진료체계를 구축하기도 했다.

신세원 교수는 “방사선 치료는 환자 한 분 한 분과 수십회의 치료 여정을 함께하는 매우 정밀한 의학 분야이다”면서 “지역에서 멀리 이동하지 않고도 수준 높은 암 치료를 받을 수 있도 하겠다”고 말했다.

강신홍 이사장은 “경북 최초로 방사선치료 10만건을 달성한 것은 안동병원 암센터의 역량과 지역민의 신뢰가 함께 만든 성과다”며 “앞으로도 의료 인프라를 더욱 강화해 암 치료의 질을 지속적으로 높일 수 있도록 하겠다”고 했다.