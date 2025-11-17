주담대 변동금리 더 오른다…코픽스 2개월 연속 상승

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 두 달 연속 상승했다.

17일 은행연합회에 따르면 지난달 신규 취급액 기준 코픽스는 연 2.57%로 9월 연 2.52%보다 0.05%포인트 올랐다. 잔액 기준으로는 연 2.89%에서 2.84%로 0.05%포인트 낮아졌다.

17일 서울시내 시중은행에 주택담보대출 관련 안내문이 붙어있다. 뉴시스

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스 상승은 그만큼 은행이 많은 이자를 주고 자금을 조달했다는 의미다.

신규 취급액 기준 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리가 반영돼 산출된다.

신(新) 잔액 기준 코픽스는 지난 9월 2.49%에서 지난달 2.48%로 0.01%포인트 하락했다. 여기에는 기타 예수금, 기타 차입금, 결제성 자금 등이 추가로 포함된다.

잔액 기준 코픽스와 신 잔액 기준 코픽스는 일반적으로 시장금리 변동이 서서히 반영된다. 반면 신규 취급액 기준 코픽스는 해당 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다.

시중 은행들은 이르면 18일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.