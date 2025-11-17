채권 투자 심리 위축… ‘크레디트 시장’ 불안 지속

기준금리 인하 기대감 소멸 ‘파장’



韓銀총재 ‘방향 전환’ 발언 일파만파

긴축 신호로 해석돼 투자 수요 급감



채권 금리 높아지며 가격 급락 보여

일부 공사채 유찰 등 채권시장 충격

2026년 국고채 공급 확대 등도 악영향



전문가 “韓銀 대응땐 장기화 안 될 것”

증시로 ‘머니무브’ 가능성 크지 않아

연고점을 경신하던 국고채 금리가 다소 진정되고 있지만, 회사채나 공사채가 거래되는 크레디트 시장의 불안감은 지속하고 있다. 채권시장의 전반적인 변동성이 커진 가운데 수급 부담으로 인한 투자 심리 위축이 심화하고 있는 것이다.



17일 금융투자협회에 따르면 이날 3년 만기 국고채 금리는 연 2.914%로 전 거래일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다. 10년물 금리 역시 3.301%로 1.6bp 내렸다. 다만 최근 채권 금리가 급등한 것을 감안하면 시장의 불안 심리는 여전하다는 평가가 지배적이다. 실제 국고채 금리는 지난달 중순부터 본격 상승세로 전환해 이달 들어 연일 연중 최고치를 갈아치웠다.

사진=뉴시스

채권 금리의 상승은 채권 가격 하락을 뜻하는 것으로, 국고채 값이 내려가는 주된 원인인 한국은행의 기준금리 인하 기대감이 사실상 소멸했기 때문이다. 여기에 원·달러 환율이 최근 1450원대에 머무는 등 원화 절하가 이어진 것도 국내 채권 투자 심리를 위축시켰다.



여기에 이창용 한은 총재의 ‘방향 전환’ 발언은 금리 상승 흐름에 기름을 부었다. 이 총재는 지난 12일 블룸버그와 인터뷰에서 “금리 인하의 규모와 시기, 혹은 방향 전환 여부는 우리가 보게 될 새로운 데이터에 따라 달라질 것”이라고 말했다. 이를 두고 한 경제학자는 “이 총재 발언은 사실상 금리 인상 가능성을 열어둔 긴축적 신호로 해석됐다”며 “금리가 더 오를 것으로 보이니 지금 채권을 사면 바보가 되는 셈이라 투자 심리가 얼어붙은 것”이라고 지적했다.



채권시장의 불안은 크레디트 시장으로도 전이되는 양상이다. 일부 공사채가 유찰되거나 가산금리(스프레드) 확대 추세가 이어지고 있다.



이달 초 신용등급 ‘AAA’인 한국전력공사는 3년물과 5년물을 민간 채권평가사가 평가한 금리 평균(민평금리)보다 10bp 이상 높은 금리로 발행하기로 했다. 마찬가지로 AAA 등급인 한국도로공사 역시 10년물 발행에서 민평 대비 9bp 높은 금리를 제시해야 했고, 30년물은 수요 부족으로 목표액 500억원에 한참 못 미치는 100억원어치 발행에 그쳤다. 한국주택금융공사(주금공)는 크레디트 시장에 대한 우려가 커지면서 당초 예정했던 7500억원 규모의 주택저당증권(MBS) 입찰을 잠정 연기했다.

수요가 위축된 상황에서 공급 부담까지 시장을 짓누르고 있다. 정부가 내년 국고채를 올해보다 12% 늘어난 232조원 규모로 발행할 예정이라 금융권의 조달금리 상승 압력이 지속할 전망이다. 이 경우 시장 금리 상승으로 이어질 것이란 우려가 나온다. 채권 발행이 어려워지면서 기업의 자금조달 환경이 악화에 실물 경제에 악영향을 줄 수도 있다.



전문가들은 불안정한 채권시장 상황이 장기화하지는 않을 것이라고 내다봤다. 한국투자증권 안재균 연구위원은 “신용 경색 시 중앙은행의 대응이 나타날 여지가 높아 장기화하는 경우는 찾기 어렵다”고 했다.



시장의 자금이 불장인 증시로 쏠리는 ‘머니무브’가 일어날 가능성도 크지 않다는 게 대체적인 시각이다. 안 연구위원은 “국내 채권의 70% 이상은 기관이 담당하므로 개인 자금 이동에 의한 수급 악화는 무리한 해석”이라고 지적했다. 대신증권 공동락 연구원 역시 “채권 투자자와 주식 투자자는 성향이 다르고 경계가 명확하다”며 “채권 자금이 주식으로 이동한다는 심증은 있으나 물증으로 보이는 건 거의 없다”고 일축했다.