LG유플, 6G 미래 인프라 비전 제시

백서 통해 ‘통신·센싱 융합’ 소개

지능형 통신망 활용 고부가 창출

LG유플러스가 6G 핵심 기술로 주목받는 통신·센싱 융합 기술(ISAC)을 주제로 ‘2025년 6G 백서’를 17일 발간했다. ISAC가 지능형 환경인지와 실시간 상호작용이 가능한 인프라로 발전하면 스마트시티나 자율주행 등 미래 산업에 활용될 것으로 전망됐다.



LG유플러스는 이번 백서를 통해 통신 네트워크가 환경을 인지하고 상호작용하는 지능형 플랫폼으로 발전하는 방향을 제시했다. ISAC는 기기를 가지지 않은 사람이나 사물도 감지할 수 있는 기술이다. 스마트폰을 들고 있지 않은 보행자의 움직임이나 도로 위 장애물, 기계 진동 등을 통신망으로 인식할 수 있다. 통신망이 데이터를 주고받는 기능을 넘어 주변을 감지하는 ‘센서’로 변하는 것이다.



LG유플러스는 이런 기능을 갖춘 6G 시대 통신망이 스마트시티, 자율주행, 확장현실(XR) 등 고부가가치 산업에 적용되거나 기존 인프라를 활용한 서비스형 센싱 모델을 통해 새로운 수익 창출도 기대할 수 있다고 분석했다.



백서에 담긴 ISAC 활용 사례에는 센싱 기반 통신 최적화, 통신 기반 센싱 확장, 통신과 센싱 융합 서비스 등이 있다. 도심 교차로에서 보행자 위치를 10㎝ 이하 정밀도로 감지하거나 스마트팩토리에서 로봇과 작업자의 실시간 위치를 파악해 가상 환경에 구현하는 사례가 포함됐다. 이런 기술을 구현하는 데 필요한 기술로는 인공지능(AI) 기반 자원 최적화, 차세대 무선주파수(RF)·안테나, AI·머신러닝 기반 예측 기술 등이 제시됐다.



한국전자통신연구원(ETRI)도 이날 6G 시대를 앞당길 핵심 기술인 지능형 무선 액세스기술(AI-RAN)을 개발했다고 밝혔다. AI를 무선 전송, 네트워크 제어, 엣지 컴퓨팅에 적용해 AI가 무선망 상태를 학습하고 최적의 연결 환경을 스스로 조정하는 구조를 구현했다.