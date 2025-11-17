10월 기준 전국 민간아파트 평당 평균분양가 2천만원 돌파

HUG 집계 최근 1년 평균 분양가격 동향…서울 평균 4천703만원

지난달 기준 전국의 민간아파트 3.3㎡(1평)당 평균 분양가격이 처음으로 2천만원을 넘어선 것으로 나타났다.



17일 주택도시보증공사(HUG)가 공표한 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 최근 1년간 전국에서 신규 분양된 민간아파트의 단위면적(㎡)당 평균 분양가격은 10월 말 기준 605만2천원으로 전월 대비 2.47% 상승했다. 작년 동월과 비교하면 5.09% 올랐다.

이를 3.3㎡로 환산하면 2천만6천원으로, 2천만원대에 처음 진입했다.



HUG가 산출하는 월별 평균 분양가는 작성기준월 한 달이 아니라 해당월을 포함해 공표 직전 12개월간 분양보증서가 발급된 민간 분양사업장의 평균 분양가격이다.



서울의 ㎡당 평균 분양가는 전월 대비 3.25% 오른 1천422만6천원으로 조사됐다. 작년 같은 달 대비로는 0.17% 상승했다.



3.3㎡당으로 환산하면 서울 평균 분양가는 4천703만원이었다.

수도권 전체 평균은 ㎡당 914만3천원으로 전월 대비 4.89%, 작년 동월 대비로는 3.80% 각각 올랐다.



5대 광역시와 세종시(765만8천원)는 전월 대비 1.60% 상승했다. 작년 동월과 비교하면 11.16% 올라 연간 상승 폭이 컸다.



기타지방(427만4천원)은 전월보다는 1.46% 올랐으나 작년 동월 대비로는 5.32% 하락했다.



전국 평균 분양가 상승은 최근 수도권에서 분양가격이 높은 단지가 잇달아 분양된 데 따른 결과로 풀이된다.



서울은 서초구 반포래미안트리니원이 분양가 상한제 적용에도 전용 84㎡ 분양가가 26억3천700만∼27억4천900만원 수준이었고, 동작구 힐스테이트 이수역 센트럴은 주택형별 최고가 기준으로 일반분양가가 10억6천850만∼22억7천850만원 수준으로 책정됐다.



경기도에서도 성남시 분당구 더샵 분당티에르원, 광명시 힐스테이트 광명 등 분양가가 높은 단지가 등장해 서울과 함께 전체 가격을 끌어올린 것으로 풀이된다.



10월 전국 신규 분양 민간아파트 물량은 1만6천443가구로 전월 대비 2천104가구 늘었다.



서울은 9월 분양 물량이 없었다가 10월 862가구가 공급됐다. 수도권 전체 분양 물량은 1만1천325가구로 전월보다 3천741가구 증가했다.



5대 광역시와 세종시는 10월 분양 물량이 없었고, 기타지방에서는 5천118가구가 분양됐다.

<연합>