“솔레스는 마두로 수장 테러조직”… 美항모, 베네수엘라 본토 때리나

미국 해군 항모전단 카리브해 진입

FTO 지정 예고… 군사 압박 최고조

축출 위기 마두로 “전쟁 안돼” 호소

도널드 트럼프 미국 행정부가 베네수엘라 기반 범죄조직인 ‘카르텔 데로스 솔레스’(솔레스)를 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 이끄는 것으로 지목하면서 외국테러조직(FTO) 지정을 예고했다. 베네수엘라에 대한 군사공격이 임박한 것 아니냐는 분석이 나온다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. AP연합뉴스

마코 루비오 미 국무장관은 16일(현지시간) 성명에서 “베네수엘라 기반의 솔레스는 마두로와 베네수엘라의 군대와 정보기관, 입법부, 사법부를 부패시킨 마두로 정권의 고위직들이 이끌고 있다”며 “미 국무부는 솔레스를 11월24일부로 FTO로 지정하려 한다”고 밝혔다. 루비오 장관은 “마두로와 그의 측근들은 베네수엘라의 합법 정부를 대표하지 않는다”며 “솔레스는 트렌 데 아라과와 시날로아 카르텔 등 다른 지정 FTO와 함께 우리 반구 전역의 테러 폭력과 미국과 유럽으로의 마약밀매에 책임이 있다”고 주장했다.



트럼프 행정부는 중남미의 마약 및 범죄 카르텔을 비국가 무장단체로 규정해 온 바 있어 마두로 정권에 대한 공격을 테러조직의 전투원에 대한 공격이라고 주장하면서 마두로 정권 축출에 나설 수 있다. 현재 미 해군의 세계 최대 핵추진 항공모함(항모) 제럴드 R 포드호를 필두로 한 항모전단이 이날 베네수엘라 북쪽 해상인 카리브해에 도착하며 군사적 압박이 최고조에 달한 상황이다.

감도는 전운 세계에서 가장 큰 항공모함인 미 해군의 제럴드 R 포드호가 13일(현지시간) 이지스구축함 윈스턴 S 처칠호 등 호위함과 FA-18EF 슈퍼호넷 전투기, B-52 스트라토포트리스 전략폭격기 등 편대와 함께 카리브해로 이동하고 있다. 제럴드 R 포드호가 16일 베네수엘라 인근 카리브해에 도착하면서 지역 긴장감이 고조되고 있다. 미 해군 제공, 로이터연합뉴스

마두로 대통령은 전날 수도 카라카스 동부 미란다주 페타레에서 대중연설을 통해 “카리브해와 남미에서의 영원한 전쟁은 없어야 한다는 점을 미국 국민에게 호소한다”며 “우리는 신의 이름으로 베네수엘라에 영원한 평화를 자리 잡게 할 것”이라고 주장했다. 그는 이날 자신의 틱톡 계정에 지지자들과 존 레넌의 ‘이매진’을 합창하는 모습을 올렸는데, 전날 같은 장소에서 촬영된 것으로 보인다.