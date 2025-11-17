추방? 침묵?… 日 다카이치 ‘극언 中 외교관’ 거취 딜레마

日 외교 난제 급부상



“쉐젠 추방을” 강경론에 외무성 난색

추방하면 ‘中 방일 자제령’ 강화 우려

침묵 땐 국내서 ‘저자세’ 비판 가능성

日 외무성 국장, 中 찾아 돌파구 타진

다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 언급에 중국이 ‘일본 여행·유학 자제’ 권고로 맞대응하면서 양국 간 골이 깊어진 가운데, 다카이치 총리를 향해 ‘참수’ 극언을 한 쉐젠 주오사카 중국 총영사 처리 문제가 일본 정부의 난제로 떠오르고 있다. 다카이치 총리 지지층을 중심으로 그를 ‘페르소나 논 그라타’(외교적 기피인물)로 지정해 추방해야 한다는 주장이 나오지만, 그럴 경우 중·일 관계가 더욱 험악해질 수 있다. 여기에 미국까지 끼어들면서 이 문제는 점점 복잡해지는 양상이다.

쉐젠 주오사카 중국 총영사. AP연합뉴스

17일 교도통신에 따르면 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장이 이날 중국으로 떠나 18일 류진쑹 중국 외교부 아주사장(국장)과 면담할 예정이다.



국장급 정례 협의 목적의 방중으로 알려졌지만, 긴급 현안으로 떠오른 ‘대만 언급’ 관련 갈등 해소에 주력할 것으로 보인다. 가나이 국장이 “다카이치 총리의 언급이 기존 일본 정부의 입장을 바꾼 것은 아니라고 재차 설명하면서 사태 수습을 도모할 전망”이라며 “쉐 총영사 문제에 관한 대응도 요구할 것으로 보인다”고 현지 언론들은 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

쉐 총영사는 다카이치 총리가 지난 7일 국회 답변을 통해 ‘대만 유사시(有事·전쟁 등 긴급사태) 무력 개입 가능성’을 시사하자 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 “멋대로 들이민 더러운 목은 한순간의 주저도 없이 벨 수밖에 없다”고 반발한 인물이다. 나중에 삭제하긴 했지만 이런 극언은 외교 상식에 반하는 데다 지난해 5월 라이칭더 대만 총통 취임식에 참석한 일본 국회의원들에게 항의서한을 보내는 등 ‘전랑(戰狼·늑대전사)’ 외교 전력이 많아 일각에선 쉐 총영사 추방론을 제기한다.



그러나 일본이 외교적 기피인물을 지정한 것은 1973년 김대중 전 대통령 납치사건에 관여했던 한국 외교관을 추방한 사례 등 4차례에 불과해 외무성 내에서는 “지극히 엄중한 판단”이라며 난색을 보인다고 산케이신문이 전했다. 중국 외교부가 기자회견에서 나온 쉐 총영사 관련 질의응답을 삭제하며 ‘없었던 일’ 취급하고 있는 점도 고려 대상이다. 일본 내에서 강경론이 힘을 받을수록 “일본은 위험하니 여행하지 않는 편이 좋다”는 중국 논리가 강화돼서다.



반면 이 문제에 침묵하면 지지층으로부터 ‘저자세 외교’라는 비판이 나올 수 있어 “다카이치 내각이 어려운 판단을 강요받는 형국”이라고 산케이는 짚었다.

조지 글래스 주일 미국대사. AP연합뉴스

이런 가운데 조지 글래스 주일 미국대사는 X에서 쉐 총영사를 언급하며 “확고한 미·일 유대를 한층 더 강화해 주기 위한 노력에 감사드린다”고 했다. 이번 논란으로 오히려 미·일 결속이 강해졌다는 비아냥으로 해석됐다.



중국은 다카이치 총리 발언과 관련한 공세 수위를 높이고 있다. 중국공산당 기관지 인민일보는 이날 사설격인 ‘종성’ 칼럼에서 일본 군국주의가 ‘존망의 위기’를 구실로 만주사변 등 여러 차례 대외 침략을 한 바 있다고 지적하며 “일본이 군국주의 전철을 밟을 위험성이 있다”고 주장했다. 관영 신화통신도 “대만을 이용해 중국을 통제하려는 망상은 완전히 당랑거철(사마귀가 수레바퀴를 막으려는 무모한 행동)”이라며 “중국 인민의 마지노선에 도전하려는 망상을 품는 자는 누구든 중국의 정면 공격에 직면할 것”이라고 경고했다.