유네스코, 종묘 훼손 우려 표명…“세계유산영향평가 실시하라”

허민 국가유산청장 “유네스코 공식 문서 전달 받아”

국가유산청은 보존 뿐만 아니라 활용의 역할도 해





종묘 앞 세운4구역 재개발을 둘러싼 서울시와 국가유산청의 공방이 끊이지 않는 가운데 유네스코가 강력한 조치를 요구한 것으로 파악됐다.

국가유산청, 종묘 앞 세운재정비촉진계획 관련 입장 발표 기자간담회. 연합뉴스

허민 국가유산청장은 17일 국립고궁박물관 강당에서 열린 기자 간담회에서 “유네스코 측은 고층건물에 의해서 종묘가 훼손될 것을 우려하는 내용으로 세계유산영향평가를 권고했다”며 “이는 공식 문서이자 외교 문서”라고 밝혔다.

그러면서 허 청장은 “유네스코 측이 세계유산운영센터 지침에 따라서 환경영향평가 결과를 제출하고 센터 및 자문기구에서 검토 등이 완료될 때까지 개발을 중지할 것을 명시했다”고 말했다.

유네스코 문서는 세계유산센터 명의로 주유네스코 대한민국 대표부를 거쳐 15일 국가유산청에 전달됐다. 국가유산청은 해당 문서를 이날(17일) 오전 서울시에 공문으로 발송했다고 밝혔다.

유네스코 측은 최근 종묘 맞은편의 재개발 사업을 둘러싼 우려가 제기되자 해당 문서를 국가유산청에 전달한 것으로 보인다. 국가유산청이 따로 요청한 것은 아닌 것으로 확인됐다.

청계천을지로보존연대는 “한국 시민이 자랑스러워하는 종묘의 경관이 위태로워지고 있다”며 유네스코 본부에 유산영향평가를 위해 방한해달라는 서한을 최근 발송한 바 있다.

허 청장은 “유네스코 측은 제삼자에 의한 민원이 접수된 상황에서 우리 정부의 의견과 추가 정보를 한 달 내에 회신해달라고 요청했다”며 “현재 진행 상황과 절차 등을 보낼 예정이며 필요 시 직접 가서 필요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

17일 이종훈 국가유산청장 역사유적정책관이 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 세계문화유산 ‘종묘’ 앞 세운재정비촉진계획 관련 기자간담회에 참석하여 '종묘' 상공에서 바라본 모습을 설명하고 있다. 뉴시스

유네스코 측은 세운재정비촉진지구 가운데 2구역과 4구역을 따로 명시한 것으로 파악됐다

국가유산청은 서울시가 종묘에 대해 세계유산영향평가를 반드시 받아야 한다고 주장했다. 허 청장은 “세계유산영향평가는 전 세계의 세계유산협약 당사국들이 유네스코 지침에 따라 준수 및 이행되는 국제 수준의 보존관리 제도로서, 세계유산 가치가 보호되는 선에서 공존 가능한 개발이 이뤄질 수 있도록 하는 것”이라고 밝혔다.

한편 오세훈 서울시장이 전날 SNS를 통해 “국가유산청은 보존을 우선으로 하는 행정기관이기에 도시계획에 대한 종합적인 이해가 부족하다”며 “여러 가치 중 한 가지에만 천착한다”고 비판한 것을 두고 허 청장은 강하게 반발했다.

허 청장은 “사과해야 한다”며 “국가유산청은 유산을 보존하지만 활용하는 일도 해 왔다”고 강조했다. 이어 “역사유적이 많이 있는 곳이 왜 빌딩 숲이 돼야 하나. 서울시가 시민에게 탄소를 물려줄지 산소를 물려줄지 미래를 위해 생각해보라”고 말했다.