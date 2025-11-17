‘韓·中 미래지향 교류 대표단’ 방한 …닷새간 양국 교류 증진 방안 모색

중국 지방정부 22곳 외사 업무 담당 공무원으로 구성된 ‘2025년 한·중 미래지향 교류사업 대표단’이 외교부 초청으로 17일 한국을 방문해 21일까지 교류 일정을 소화한다.



베이징·쓰촨·지린 등 중국 지방정부 외사판공실 처장(과장급) 등으로 구성된 23명 규모의 대표단은 서울에서 외교부 관계자와 면담하고 한·중 관계 브리핑을 들은 뒤 파주 비무장지대(DMZ)와 임진각 등을 견학할 예정이다. 이어 전라남도 순천 및 여수 등지에서 전남 국제관계대사와 면담 등을 진행하며 교류·협력 증진을 위한 방안을 모색할 예정이다. 1999년부터 한·중 지방정부 간 교류 활성화 차원에서 시행된 미래지향 교류사업은 지난해 5년 만에 재개된 이후 올해 6월에는 국장급 대표단이 방한한 바 있다.