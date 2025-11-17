“우리가 할 수 있는 건 음식뿐”…백종원의 ‘남극의 셰프’ 오늘 첫 방송

더본코리아 백종원 대표 등이 출연하는 MBC 교양 리얼리티 프로그램 ‘남극의 셰프’가 17일 오후 첫 전파를 탄다.
MBC는 백 대표가 출연하는 ‘기후환경 프로젝트-남극의 셰프’를 이날 오후 10시50분에 첫 방송한다고 밝혔다. MBC와 LG유플러스의 ‘스튜디오 X+U’가 공동 기획한 프로그램이며 백 대표와 배우 임수향, 채종협, 그룹 엑소의 수호가 남극 과학기지 대원들을 위해 따뜻한 음식을 대접하는 과정을 담았다.
이 프로그램은 지난 4월 중 공개될 예정이었으나 편성이 미뤄졌다. 당시 MBC는 ‘조기 대선 정국으로 인한 편성 일정 조정’이라고 설명했지만, 일각에선 백 대표가 경영 중인 회사 더본코리아의 각종 논란 때문이라는 해석을 낳았다.
올해 1월 ‘빽햄’ 품질 논란부터 농지법 위반 의혹과 된장 등 자사 제품의 원산지 표기 오류, 새마을식당 온라인 카페에서 운영된 ‘직원 블랙리스트’ 게시판, 농약 분무기 사용 등 구설이 이어져서다. 백 대표는 지난 3월 첫 정기 주주총회에서 고개를 숙이고 사과한 데 이어 5월 방송 활동 중단을 선언했다.
MBC는 최근 ‘남극의 셰프’ 공식 페이지에 1분여와 약 2분 분량의 영상 두 편을 게재했다.
전자는 예고편이고 후자는 홍보 영상이다. ‘삶과 사람에 대한 기록’이자 ‘기후 위기와 싸우는 극지인들의 이야기’로 해당 프로그램 성격을 규정하고 '진짜로 경이로운 마음이 드는 것 같다’ 등 출연진의 목소리도 담았다.
생선과 고기 등을 활용한 메뉴와 끓는 된장찌개로 보이는 요리를 짤막하게 담은 영상에서는 ‘우리가 할 수 있는 건 뭘까 음식밖에 없다’는 백 대표 추정 목소리도 들린다.
국내 온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’에는 지난 3일 ‘갤러리’로 불리는 프로그램 전담 게시판까지 생겨났다. 개설된 남극의 셰프 갤러리에는 프로그램에 대한 관심을 증명하듯 개설일부터 이날까지 글 30여개가 올라왔다.