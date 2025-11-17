한옥 처마 닮은 지붕·입체 보행로… 600년 남대문시장 ‘펀하고 핫하게’

서울시, 혁신 프로젝트 발표

135m ‘아케이드’ 준공 이어

역사 살린 공중가로 등 계획

‘글로벌 헤리티지 시장’ 의지

600년 역사의 국내 최고 전통시장인 남대문시장이 전통과 현대적 가치를 결합한 ‘글로벌 헤리티지 전통시장’으로 거듭난다.



중심가로에 한옥 처마를 형상화한 아케이드를 설치해 역사성과 정체성을 살리고, 숭례문을 한눈에 조망할 수 있는 입체 보행로도 만든다. 남산과 남대문시장을 잇는 길은 가로정원과 펀(fun) 스트리트를 더해 ‘걷는 즐거움’과 ‘머무는 재미’가 있는 산책로로 거듭난다.

확 달라진 입구 시민과 관광객들이 17일 서울 중구 남대문시장 입구에 들어선 디자인 아케이드를 살펴보고 있다. 이제원 선임기자

서울시는 이런 내용을 담은 ‘남대문시장 일대 혁신 프로젝트’를 17일 발표하고 혁신 프로젝트 1호 결과물인 ‘아케이드 준공식’을 열었다.



시에 따르면 남대문시장은 서울을 넘어 한국을 대표하는 종합시장이지만, 유통·소비 트렌드 급변으로 경쟁력이 약화한 데다 편의시설과 공공부지 부족으로 혁신방안 마련이 시급한 상황이다.



이번 프로젝트는 디자인 아케이드, 숭례문 조망길, 남산산책로, 공중가로 조성, 편의공간 및 진입광장 조성, 감성가로 조성 등 6대 혁신사업을 뼈대로 한다.



우선 이날 공개된 ‘디자인 아케이드’는 남대문시장 중심가로 약 135m 구간에 조성됐다.



한옥 처마를 형상화한 디자인으로 전통시장 품격은 높이고 쾌적하고 편안한 쇼핑환경을 제공할 수 있게 됐다. 특히 채광·환기·소음 등 시장환경을 고려해 지붕은 막구조(membrane structure) 방식을 적용했으며, 화재·태풍에 대비해 시민 안전도 세심하게 챙겼다.



쓰레기 적환장 자리는 편의공간과 열린 진입광장을 만들어 남대문시장의 새로운 환영의 문 역할을 하게 된다.



노후하고 복잡한 가로환경과 식별하기 힘든 안내표지 등을 개선해 쾌적하고 감성이 살아 있는 시장 분위기를 만들 계획으로, 11월 중 착공 예정이다.