중국 관영언론, 한·중·일 표기 통일에 호평…관계개선 기대감

대통령실 ‘동북아 3국 순서’ 일원화

中매체 “관계회복 필요성 강조” 해석

이재명정부가 동북아 3국의 공식 표기 순서를 ‘한·중·일’로 통일하기로 한 데 대해 중국 관영 매체가 호평하며 한·중 관계 개선에 대한 기대감을 보였다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 1일 경북 경주박물관에서 한중 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

중국 관영 글로벌타임스는 16일(현지시간) 대통령실 발표를 전하며 이번 조치는 한국 정부가 중국과의 관계 개선을 모색하는 가운데 나와 ‘우호적 제스처’라는 해석을 낳고 있다고 설명했다.

이 매체는 “현 행정부가 실용주의 외교를 통해 중국과의 관계 회복 필요성을 강조하고 있는 것”이라고 짚었다. 뤼차오 랴오닝성 사회과학원 연구원은 이날 글로벌타임스에 “역대 한국 정부는 관례적으로 ‘한·중·일’이라는 표현을 사용해 왔지만 전임 윤석열정부에서 의도적으로 관례를 거슬렀다”며 “이 같은 움직임은 한국이 자국의 핵심 이익과 밀접하게 연관된 주변국들과의 관계를 강화하고 미·중 전략적 경쟁 속에서 한국이 전략적 자율성을 추구하는 것을 반영한다”고 분석했다.



관영 중국중앙(CC)TV도 “윤석열 대통령 집권 당시 한국 정부가 일본과의 협력을 강조하기 위해 흔히 사용하던 한·중·일이라는 표현을 한·일·중으로 변경했다”며 “일본에 지나치게 편중됐던 외교 균형을 바로잡는 올바른 방법”이라고 평가했다.