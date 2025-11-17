지도 뒤집으니… 한국이 중심축

브런슨 "동아시아 지도 뒤집으면 한·일·필리핀 협력틀 보여" (서울=연합뉴스) 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관은 동아시아 지도를 뒤집어보면 한국, 일본, 필리핀 3국의 전략적 협력 필요성을 느낄 수 있다고 17일 밝혔다. 그는 "아마 이 지도가 제공하는 가장 중요한 통찰은 한국, 일본, 필리핀을 연결하는 전략적 삼각형의 존재"라며 "(미국과) 상호방위조약을 체결한 세 파트너 국가를 각각 삼각형의 꼭짓점으로 보면 이들의 집단적 잠재력은 분명해진다"고 밝혔다. 사진은 뒤집힌 한반도 지도. 2025.11.17 [주한 미군 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr/2025-11-17 14:17:17/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관은 동북아 안보에서 한반도가 전략적 허브임을 강조하며 제시한 지도. 브런슨 사령관은 동북아시아를 뒤집은 이 지도가 한반도 내 전력이 중국, 러시아를 억제할 수 있는 실질적 수단이자 동북아 안정의 핵심기반을 이루는 요소라는 것을 보여준다고 설명했다.