민관 ‘자동차 공급망 탄소 감축’ 손잡았다

정부와 현대차·기아 상생 협약

부품 협력업체 설비 교체 지원

정부와 현대자동차그룹이 손잡고 자동차 부품 협력업체들의 탄소 감축을 본격 지원한다. 중소벤처기업부와 산업통상부는 17일 현대차·기아, 자동차 부품 협력기업(중소·중견) 87개사 및 자동차부품산업진흥재단과 함께 자동차 산업 공급망의 탄소 경쟁력 제고를 위한 ‘자동차 공급망 탄소 감축 상생 협약식’을 개최했다고 밝혔다.



중기부는 “최근 유럽연합(EU) 등 주요국 탄소 규제는 기존 ‘사업장 단위’에서 ‘제품 단위’로 정교화되고 제품 생산 과정에서 발생하는 탄소발자국(직간접적으로 발생하는 이산화탄소 총량)이 새로운 수출 규제의 잣대로 등장하고 있다”며 “정부와 현대차·기아는 부품 협력업체의 저탄소 전환을 지원함으로써 우리 자동차 산업 전반의 탄소 경쟁력을 높이기 위해 힘을 모으기로 했다”고 말했다.



산업부와 현대차·기아는 우선적으로 1차 협력업체의 탄소감축 설비교체를 지원한다. 해당 1차 협력업체는 지원받은 금액만큼을 환원하여 중기부와 함께 다시 2차 협력업체의 설비교체를 지원한다. 이와 같은 자동차 공급망에서의 ‘연쇄적 탄소 감축 효과’를 통해 민관이 함께하는 상생형 탄소 감축 지원체계가 구축될 것으로 기대된다.