LS일렉, 美 데이터센터 전력인프라 또 수주

1100억 규모 변압기 공급 계약

테네시주 프로젝트 이어 쾌거

기술·신뢰성 확보 북미 공략

LS일렉트릭이 북미 데이터센터 전력 인프라 프로젝트를 잇달아 수주하며, 현지 시장에서 빠른 속도로 성장하고 있다.



LS일렉트릭은 최근 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 인프라 구축 프로젝트에서 1100억원 규모의 변압기 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 계약으로 LS일렉트릭은 내년부터 2028년까지 약 2년 동안 대형 데이터센터 단지에 배전 변압기 기반의 전력 공급 솔루션 일체를 공급하게 된다.

북미 데이터센터에 납품되는 LS일렉트릭 배전유입변압기(왼쪽)와 배전몰드변압기. LS일렉트릭 제공

LS일렉트릭은 이번 사업을 발주한 고객을 대상으로 2022년 이후 지속해서 차단기를 대규모 공급하고 있다. 이들 고객으로부터 품질과 기술 대응능력, 안정적인 서비스 경험이 좋은 점수를 받은 것 아니냐는 평가가 나온다.



앞서 LS일렉트릭은 지난 10일 미국 테네시주에 구축되는 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 수배전반, 변압기 공급계약을 체결했는데 해당 사업도 기존 고객이 추가로 발주했던 프로젝트다.



LS일렉트릭 관계자는 “이번 수주는 글로벌 데이터센터 고객으로부터 LS일렉트릭의 기술력과 신뢰성을 동시에 인정받은 결과”라며 “데이터센터 분야에서 다양한 솔루션을 제공할 수 있는 배전 분야 토털 솔루션 기업으로 평가받고 있는 만큼 AI와 클라우드 확산으로 전력 인프라 수요가 급증하는 북미 시장에서 지속적으로 신규 사업을 발굴하고 사업을 확장해 나갈 수 있을 것”이라고 말했다.