데상트, '90 WINTERS, NOTHING UNTESTED' 90주년 다운 컬렉션 출시

1935년 창립 이래 겨울 스포츠 현장에서 기술력을 끊임없이 시험해 온 글로벌 스포츠 브랜드 데상트가 ‘90번의 겨울이 증명한 기술(90 WINTERS, NOTHING UNTESTED)’ 이라는 슬로건과 함께 90주년 다운 컬렉션을 선보인다. 이번 컬렉션은 90년간의 혹한 속에서 축적해 온 데상트만의 기술력과 퍼포먼스 헤리티지를 집약한 라인업이다.

데상트는 스위스 스키 대표팀을 오랜 기간 공식 후원하며, 선수들과 함께 실제 설상·기온·동작 환경에서 제품을 반복적으로 테스트해 온 현장 중심 개발 철학을 이어오고 있다. 말로만 성능을 이야기하는 것이 아니라, 수십 년간 축적된 겨울 스포츠 헤리티지와 선수들의 데이터를 바탕으로 실제 경기 환경에서 검증된 기능만을 제품에 반영해 온 브랜드의 역사적 신뢰와 정체성을 보여준다.

이렇듯 오랜 기간 이어져 온 기술 검증의 역사는 시즌마다 쌓인 경험과 연구가 겹겹이 축적되며 오늘의 고도화된 기술로 완성되었다. 수많은 겨울 시즌을 거치며 축적된 데이터와 노하우, 그리고 실전 테스트를 통해 다져진 신뢰를 바탕으로, 데상트는 이번 90주년 다운 컬렉션을 통해 다시 한번 ‘검증된 퍼포먼스’와 ‘겨울 스포츠 전문성’이라는 브랜드의 핵심 가치를 미래로 확장해 나간다.

이 같은 철학은 일본 오사카에 위치한 글로벌 R&D 허브, DISC 오사카(의류 R&D 센터)에서 더욱 정교하게 다듬어진다. 세계적인 수준의 인력과 장비를 갖춘 DISC 오사카에서는 스포츠 의류 전반에 대한 지속적인 연구와 테스트가 이뤄지고 있으며, 특히 ‘불량률 3% 이하’를 목표로 한 거의 완벽에 가까운 품질 관리 시스템은 데상트의 기술 헤리티지와 맞닿아 소비자에게 높은 신뢰를 제공한다.

이번 시즌 핵심 라인은 LEGACY :90, CANON, SWISS SKI, DEFENDER, WOMEN’S 다섯 가지다. CANON은 HEAT NAVI 기술로 빛 에너지를 열로 전환해 안정적인 보온성을 제공하고, SWISS SKI는 스위스 내셔널 스키팀 후원 라인으로 활강 시 추진력을 고려한 패턴 설계가 특징이다. DEFENDER는 강풍·강설 환경에 대응하는 방한 기능에 초점을 맞췄으며, WOMEN’S 라인은 경량성과 활동성을 강화한 여성 전용 라인업이다.

컬렉션의 최상위 라인인 LEGACY :90은 방풍 기능이 뛰어난 PERTEX SHIELD 2 Layer 소재와 충전재가 한쪽으로 쏠리는 현상을 막아주는 3D DOWN CHAMBER을 결합한 90주년 기념 라인이다. 대표 아이템은 90TH 스키 다운 자켓, 90TH 인슐레이션 자켓 그리고 90TH 플리스 자켓 3종으로, 극한의 환경 속에서도 최적의 보온성과 더 향상된 퍼포먼스를 제공한다.

데상트 최호준 전무는 “데상트 90주년 다운 컬렉션은 보온과 방풍을 넘어, 스포츠 현장에서 검증된 패턴 데이터와 소재 기술을 하나의 결과물로 집약한 컬렉션”이라며 “90년간 축적된 기술 유산을 소비자의 경험으로 확장해, 겨울 스포츠와 일상을 아우르는 퍼포먼스 웨어의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

데상트는 90번의 겨울을 거치며 축적한 기술과 노하우를 이번 90주년 다운 컬렉션에 담아냈으며, 앞으로도 계속된 실험을 통해 퍼포먼스를 진화시켜 나갈 계획이다. 끊임없는 테스트와 기술 혁신을 바탕으로, 다음 세대의 겨울 역시 데상트가 만든 ‘검증된 윈터 스포츠 웨어’로 완성해 나가겠다는 의지를 담고 있다.