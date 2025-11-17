“감사의 정원, 국민이 이해할지”… 김민석, 연일 오세훈 저격

광화문 6·25 참전 상징공간 조성

金 “조형물 부적절”… 조사 지시

吳측 “추모공간까지 정쟁화 유감”

김민석 국무총리가 17일 서울시가 광화문광장에 조성 중인 ‘감사의 정원’ 사업에 대해 “국민들이 이해할지 의문”이라며 행정안전부에 법적·절차적·내용적 문제가 없는지 확인하라고 지시했다. 오세훈 서울시장이 추진하는 사업을 두고 김 총리가 또다시 저격에 나서면서 김 총리와 오 시장의 대립각이 갈수록 커지는 양상이다.



김 총리는 이날 감사의 정원 공사 현장을 둘러본 뒤 “세종대왕과 이순신장군을 모신 광화문(광장)에 굳이 ‘받들어 총’ (형태의) 조형물을 설치하는 것을 국민들이 이해할지 의문”이라고 지적했다.

김민석 국무총리가 17일 서울 광화문광장 세종대왕상 앞에서 '감사의 정원' 조성과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

감사의 정원은 오 시장이 6·25전쟁 참전국과 참전용사를 기리겠다며 조성에 나선 상징공간이다. 이를 두고 시민단체에선 “역사와 민주주의 상징인 광화문광장에 외국 군대를 기념하는 권위적 공간·조형물 조성은 부적절하다”는 비판을 제기했다.



내년 6월 지방선거를 앞두고 김 총리는 오 시장이 추진하는 서울시 사업에 대해 잇따라 날을 세우고 있다. 김 총리가 최근 종묘 앞 세운4구역 재개발 사업, 한강버스에 이어 감사의 정원까지 오 시장 추진 사업을 저격하자 시장 출마를 위한 ‘견제구’ 아니냐는 해석이 나오고 있다.



김병민 서울시 정무부시장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이런 곳(감사의 정원)까지 정쟁의 무대로 변질된 모습이 참으로 유감스럽다”고 주장했다. 김 부시장은 이어 “추모와 예우는 정파와 색깔로 구분할 수 있는 일이 아니다”고 지적했다.