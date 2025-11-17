김민석 국무총리, 간호협회 ‘간호정책 선포식’ 방문해 축사…“동지로서 왔다”

김민석 국무총리가 17일 대한간호협회 ‘2025 간호정책 선포식’에 참석해 “여러분께 대한민국 의료의 모든 것이 달렸다”고 말했다.

김 총리는 이날 서울 중구 장충체육관에서 열린 선포식 축사에서 “앞으로 여러 일을 할 때 여러분과 함께 하나하나 풀어가도록 하겠다”며 이같이 밝혔다.

김민석 국무총리가 17일 서울 중구 장충체육관에서 열린 2025 간호정책 선포식에서 축사를 하고 있다. 뉴시스

김 총리는 “친정에 온 것 같다”며 간호사들을 향해 ‘동지’라는 표현을 여러 차례 사용했다. 김 총리는 “오늘 꼭 가야 하는 기념식이 있어서 시간이 빠듯하고, 총리실에서는 ‘이 행사에는 빠지라’고 했는데 제가 왔다”며 “이 행사는 국무총리로서 참석해야 하는 게 아니라 동지로서 참석해야 한다고 하면서 왔다”고 말했다. 그는 이어 “오랜 시간 대한민국 의료와 간호법 제정 등 많은 숙원을 위해 싸워오신 간호계 동지 여러분께 ‘진심으로 수고하셨다, 그리고 국민을 대신해 감사드린다’는 말씀을 드린다”고 했다. 과거 김 총리는 간호법 제정안을 대표발의하고 추진하는 등 간호법 제정에 공을 들여왔다.

김 총리는 “여러분과 함께 간호법 제정 등 많은 현안을 위해 함께 싸워왔고, 여러분에게 진심으로 동지적 의식을 느끼는 제가 감히 대한민국 국무총리가 됐다”고 언급했다.

김 총리는 같은 행사에 참석한 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “귀한 다른 말씀은 장 대표가 다 해주실 것”이라며 “미리 이렇게 인사드리고 가는 것을 양해해주시기를 바란다. 저희가 좀 그런 사이”라고 말하기도 했다.