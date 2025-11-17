충남 7개 대학 손잡고 ‘2025 RISE 로컬 창업 캠프’ 진행

지역·청년 연결한 로컬창업 실험장

선문대 “지역과 성장하는 청년 창업 생태계 확장할 것”

충남권 7개 대학이 ‘2025 RISE 로컬 창업 캠프 충남 청년마을’ 프로그램을 지난 13일부터 15일까지 아산·예산·홍성 일대 청년마을에서 진행했다.

17일 선문대에 따르면 이번 캠프는 교육부와 충청남도 RISE센터가 주최하고 선문대를 비롯해 국립공주대·백석대·순천향대·연암대·한서대·호서대 등 지역 7개 대학이 함께 했다.

2025 충남 RISE 대학 연합 로컬 창업캠프 청년마을에 참가한 학생과 관계자들.

캠프는 지역소멸 대응과 지역정주 기반을 확충할 로컬 창업 인재를 육성한다는 목표 아래 마련됐다. 3일간 참가 학생들은 △지역문제 해결형 창업 프로젝트 기획 △청년마을 탐방 △지역 주민·관계자 인터뷰 등 실습 중심 프로그램을 통해 지역 기반 창업의 가능성을 직접 살펴봤다.

특히 대학별로 참여한 학생들은 청년 생활환경, 지역 커뮤니티 공간, 문화 활동 등 청년 정주 기반 자원을 활용해 문화·관광 융합형 창업 모델을 제시하며 지역 문제 해결과 지역경제 활성화의 잠재력을 보여줬다는 평가다.

단순한 이론 교육을 넘어, 청년이 로컬 현장에서 문제를 정의하고 해결책을 도출하는 전 과정을 경험하며 ‘문제해결형 창업 역량’을 강화한 점도 이번 프로그램의 성과로 꼽힌다.

유재호 선문대 창업교육센터장은 “지역과 상생하는 창업의 가치를 체감할 수 있는 의미 있는 경험이었다”며 “선문대는 앞으로도 RISE 사업을 기반으로 지역사회와 연계한 실전형 창업 교육을 확대해 나가겠다”고 말했다.