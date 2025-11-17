“택배 노동자 과로 방지 대책을…” 택배노조 등 기자회견서 촉구

전북 지역 노동 단체가 택배 노동자 과로 방지를 위한 사회적 대책 마련을 촉구하고 나섰다.

민주노총 전북본부와 전국택배노동조합 전북지부는 17일 오전 전북도청 앞에서 기자회견을 열고 “속도 경쟁이 택배 노동자의 생명과 건강을 위협하고 있다”며 정부와 택배사, 정치권의 책임 있는 대응을 요구했다.

전북 지역 노동 단체가 11일 전북도청 앞에서 택배 노동자 과로 방지를 위한 사회적 대책 마련을 촉구하고 있다.

이들 단체는 지난 9월 발족한 '속도보다 생명' 사회적 대화기구에서 심야 배송 규제와 주 7일·365일 배송 관행 개선 논의가 진행 중이라고 설명하며 “쿠팡을 중심으로 확산된 초고속 배송 경쟁이 심야노동을 구조화하고 있다”고 비판했다.

택배노조는 사회적 대화 기구에 자정~오전 5시 배송 제한과 주간 연속 근무제 도입 등을 골자로 한 의견서를 제출한 바 있다. 그러나 단체들은 “일부에서 이를 새벽배송 폐지로 왜곡하며 소비자 불편과 산업 붕괴 등을 주장하는 가짜 뉴스가 논의를 흐리고 있다”고 지적했다.

시민사회단체는 이날 기자회견문에서 “1·2차 사회적 합의가 분류 작업과 노동시간 규제라는 성과를 가져왔지만, 속도 경쟁의 근본 구조는 여전히 바뀌지 않았다”며 “3차 사회적 합의에서는 심야·휴일 배송 규제와 택배노동자 수입 감소 없는 노동시간 단축 방안을 마련해야 한다”고 밝혔다.

이들은 또한 쿠팡 등 주요 택배사에 대해 “노동자의 생명을 비용으로 삼는 영업 방식에서 벗어나 사회적 책임을 다해야 한다”고 강조했다.

기자회견 참가자들은 “택배 노동자들의 과로를 막기 위한 제도 개선과 안전한 배송체계 구축이 더는 미뤄져서는 안 된다”며 정부와 국회에 지속가능한 산업 질서 마련을 촉구했다.