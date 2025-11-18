‘빙속여제’ 이상화의 여자 500m 36초36의 아성이 정확히 12년 만에 깨졌다...네덜란드 펨케 콕, 36초09로 0.27초나 앞당겼다

‘빙속 여제’ 이상화(은퇴)가 12년째 보유하고 있던 스피드 스케이팅 여자 500m의 세계 기록이 깨졌다. ‘36초36’의 아성을 무너뜨린 건 네덜란드의 펨케 콕이었다.

콕은 17일 미국 유타주 솔트레이크시티의 유타 올림픽 오벌에서 열린 20252026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 36초09의 기록으로 결승선을 통과하며 우승을 차지했다. 이상화가 2013년 11월 17일 유타 올림픽 오벌에서 열린 2013∼2014 ISU 월드컵 2차 대회에서 작성한 기존 세계 기록(36초36)을 무려 0.27초 앞당긴 결과다. 공교롭게도 이상화의 세계 기록을 같은 장소에서, 날짜도 정확하게 11월17일로, 정확히 12년 만에 깼다.

이상화의 여자 500ｍ 36초36 기록은 스피드 스케이팅 올림픽 정식 종목 세계 기록 중 가장 오랜 기간 존속했다. 빙속 올림픽 종목은 남녀 500ｍ, 1,000ｍ, 1,500ｍ, 5,000ｍ, 팀 추월, 매스스타트, 여자 3,000ｍ, 남자 10,000ｍ 14개다. 남녀 매스스타트는 포인트로 순위를 결정한다.

여자 1,000ｍ(1분11초61·2019년 3월 미국 브리트니 보), 1,500ｍ(1분49초83·2019년 3월 일본 다카기 미호), 3,000ｍ(3분52초02·2019년 3월 체코 마르니타 사블리코바), 5,000ｍ(6분39초02·2020년 2월 러시아 나탈리야 보로니나), 팀 추월(2분50초76·2020년 2월 일본) 세계 기록은 모두 2019년 이후에 나왔다. 남자부 종목을 포함해도 가장 오래됐다. 남자 올림픽 종목 중 가장 오래된 세계기록은 2017년 12월 테트 얀 블루먼(캐나다)이 세운 남자 5,000ｍ 기록(6분1초86)이다. 이상화의 기록이 얼마나 대단한지를 엿볼 수 있는 대목이다.

그동안 세계 빙속은 주법과 훈련법, 기술, 장비의 진보를 이뤄내며 수많은 세계기록을 생산해냈으나 이상화의 기록만큼은 오랜 세월 깨지지 않았다. 그만큼 이상화가 이뤄낸 업적은 누구도 넘볼 수 없는 대단했다는 얘기다.

Femke Kok, of the Netherlands, reacts to winning and setting a new world record during the women's 500 meters at the World Cup speedskating event, Sunday, Nov. 16, 2025, in Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate)/2025-11-17 11:57:41/

이 사실을 알고 있던 콕은 존경을 담아 인터뷰에 임했다. 그는 네덜란드 매체 NRC와 인터뷰에서 “그동안 이 종목 세계기록 보유자였던 이상화의 레이스를 수백번 돌려봤다. 어떻게 그렇게 빠르게 질주할 수 있는지 많이생각했다“고 밝혔다. 이어 “이상화의 기록에 가까워지는 것이 내 꿈이었다. 그 꿈을 이룬 게 비현실적이다”라고 덧붙였다.

Femke Kok, of the Netherlands, skates to a new world record during the women's 500 meters at the World Cup speedskating event, Sunday, Nov. 16, 2025, in Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate)/2025-11-17 12:09:11/

Femke Kok, of the Netherlands, stands with her first place medal for winning the women's 500 meters at the World Cup speedskating event, Sunday, Nov. 16, 2025, in Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate)

2010 밴쿠버, 2015 소치에서 여자 500m 2연패를 이뤄낸 이상화의 전성기는 2013년이었다. 그해에만 4차례 세계 기록을 갈아치웠다. 그해 1월 36초80의 기록으로 중국 위징이 갖고 있던 기존 기록(36초94)을 깼고, 11월에 36초74, 36초57로 자신의 기록을 연거푸 넘어섰다.

그리고 36초36의 기록을 세우며 12년 동안 왕좌를 지켰다.

Women's 500 meter medalists from left to right, Erin Jackson, of the United States, Femke Kok, of the Netherlands and Na-Hyun Lee, of Korea, stand during the medal ceremony at the World Cup speedskating event, Sunday, Nov. 16, 2025, in Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate)/2025-11-17 12:50:56/

이번 대회가 열린 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌은 빙속 기록의 산실로 유명하다. 해발 1425ｍ의 고지대에 자리 잡고 있어 상대적으로 공기 저항이 덜하고 특유의 건조한 날씨와 완벽한 빙질 관리로 스케이트가 잘 미끄러진다.