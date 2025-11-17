李대통령, UAE 현충원 찾아 추모… 그랜드모스크 초대 대통령 영묘도 방문

취임 첫 국빈 방문국인 아랍에미리트(UAE)에 도착한 이재명 대통령은 17일(현지시간) 수도 아부다비에서 첫 일정으로 UAE의 현충원 격인 와하트 알 카리마를 방문했다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 17일(현지시간) UAE 현충원인 '와하트 알 카리마'를 방문해 추모공간을 둘러보고 있다. 연합뉴스

이 대통령도 UAE를 위해 희생한 유공자들의 넋을 추모하는 시간을 가졌다.

방명록에는 ‘대한국민과 함께 님들의 숭고한 희생에 경의를 표합니다’라는 글을 남겼다.

이 대통령은 이후 UAE의 대표적 이슬람 건축물인 셰이크 자이드 그랜드 모스크로 향했다. 이곳에 있는 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 찾았다.

자이드 초대 대통령은 1971년 UAE 연방 창설을 주도하고 2004년 별세 전까지 UAE를 통치한 인물이다.

이 대통령은 이 곳 방명록에 남긴 글에서 ‘자이드 대통령님을 기억하며, 양국 공동번영의 미래를 향해 힘차게 나아가겠다’고 밝혔다.

남아공 G20 정상회의 참석 차 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령이 17일(현지 시간) 아부다비 셰이크 자이드 그랜드 모스크를 방문해 작성한 방명록. 뉴시스

이날 일정에는 부인 김혜경 여사도 이슬람 문화권에서 여성들이 머리에 두르는 히잡(hijab)을 착용하고 동행했다.

이 대통령은 현지에서 동포 만찬 간담회 일정을 소화한 뒤 다음날 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 가질 예정이다.