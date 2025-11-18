“벌써 40만?”…전국이 줄어드는데 ‘이곳’만 가파르게 상승한 이유

인구 40만 눈앞의 아산…저출생 시대에 역주행하는 ‘성장 도시’의 비결

전국 곳곳이 인구 감소와 지방소멸 위기에 빠져들고 있지만, 충남 아산시는 정반대의 흐름을 걷고 있다.

2004년 인구 20만명을 넘긴 이후 2014년 30만명을 돌파했다. 올해는 불과 10년9개월만에 ‘인구 40만 도시’ 등극을 눈앞에 두고 있다.

40만 도시 진입은 끝이 아닌 시작이다. 게티이미지

18일 아산시에 따르면 지난달 기준 인구는 39만9898명이었다. 102명만 더해지면 40만명을 돌파한다.

최근 매달 500~600명씩 꾸준히 증가하는 흐름을 감안하면 이달 내 달성은 확실시된다.

◆인구 증가의 핵심 동력…“주민등록 인구, 매년 1만명씩 증가”

이처럼 인구가 급속히 늘어나는 지역은 전국에서도 찾아보기 힘들다. 지난해 우리나라 합계출산율은 0.748명으로 역대 최저치였지만, 아산은 0.988명으로 전국 평균보다 0.24명 높다.

특히 주목되는 점은 출생아 수의 반등이다.

2019년 처음 2000명 아래(1969명)로 떨어졌던 아산의 출생아 수는 지난해 2198명으로 5년 만에 다시 2000명대를 회복했다.

이 추세대로라면 아산의 합계출산율은 2020년 이후 6년 만에 1명대를 회복할 가능성이 크다.

△2022년 33만4539명 △2023년 34만5796명 △2024년 35만5014명으로 아산의 테이프는 계속 가파르다.

최근 3년 동안 매년 1만명 안팎의 인구가 늘었다. 주거 수요, 산업단지 확대, 교통 인프라 개선 등 도시의 성장 동력이 복합적으로 작용한 결과라는 분석이다.

외국인 인구 증가도 두드러진다.

출입국관리사무소에 따르면 아산의 외국인 인구는 2022년 3만728명에서 올해 4만1026명으로 늘었다.

3년 만에 30% 이상 증가한 셈이다. 제조업 중심의 산업 구조가 외국인 노동력 유입을 지속적으로 필요로 하는 특성과 맞물린 결과다.

◆전문가들이 본 아산 성장의 ‘구조적 힘’

인구정책 전문가는 “전국이 인구 감소의 구조적 문제에 직면한 상황에서 아산의 성장세는 매우 이례적”이라며 “합계출산율이 전국 평균을 웃도는 점은 젊은 세대가 정착·출산할 수 있는 도시 구조를 이미 갖추고 있다는 의미”라고 설명했다.

이어 “중장기적으로 수도권 외 지역의 균형 발전 모델로 자리 잡을 가능성이 있다”고 덧붙였다.

그는 “아산의 인구 증가는 단순한 ‘집값·주거 수요’의 문제가 아니다”라며 “산업단지 확장, 교통망 고도화, 교육 인프라 강화 등 핵심 기반시설이 균형 있게 성장하면서 젊은 인구 유입이 가속화됐다. 40만 도시 진입은 도시 관리체계의 전환점이 될 것”이라고 전망했다.

인구 증가는 지역 경제 활력의 핵심 지표다.

아산은 최근 3년 동안 매년 1만명 안팎의 인구 증가로 소비 기반과 노동 공급이 동시에 확대되고 있다.

이는 기업 투자 유치에도 긍정적으로 작용하며, 지역 경제의 선순환 구조가 더 강화될 것으로 보인다.

출생아 수 회복은 단순한 수치 반등이 아니다. 이는 지역 커뮤니티 안정성, 주거 환경, 육아 인프라가 개선됐다는 신호다.

여기에 외국인 인구 증가로 아산은 빠르게 다문화 사회로 전환하고 있으며, 이런 다양성은 도시 경쟁력으로 작용할 수 있다.

산업단지 확장 속도에 맞춰 노동력·복지·문화 수요가 동시에 늘고 있어 ‘정주 여건 개선’과 ‘산업 생태계 강화’라는 두 축을 병행한 도시 전략이 요구되고 있다. 게티이미지

외국인 인구가 3년 만에 30% 넘게 증가했다는 건 지역 산업단지의 노동 수요가 매우 높다는 뜻이다. 제조업 중심 도시 구조에서 외국인 노동력은 핵심 축이다.

이에 맞춰 주거·교육·사회 서비스 정책을 강화해야 지속 가능한 성장이 가능하다.

한 지역경제 전문가는 “아산은 출산율 방어, 청년 유입, 외국인 증가 등 다양한 인구 구조 요소가 동시에 긍정적으로 작동하고 있다”며 “이는 하나의 정책 효과라기보다 도시 전반의 경쟁력이 복합적으로 작용한 결과”라고 설명했다.

이어 “앞으로는 급증하는 인구에 대응해 교통·교육·주택 인프라 확충이 가장 중요한 과제가 될 것”이라고 전망했다.

그는 “대부분의 지자체가 인구 감소로 어려움을 겪는 가운데, 아산은 지방소멸 대응의 모범사례”라며 “아산의 성공 요인을 정밀 분석해 다른 지역과 공유한다면, 국가 단위의 균형 발전 전략 수립에도 큰 도움이 될 것”이라고 부연했다.

◆‘40만 도시’ 이후의 과제…다음 성장 전략은?

전문가들은 공통적으로 “40만 도시 진입이 끝이 아니라 시작”이라고 정의한다.

인구 증가 속도를 감당할 수 있는 도시 운영 체계 업그레이드, 교육·교통·주거 인프라의 선제적 확충이 필요하기 때문이다.

특히 산업단지 확장 속도에 맞춰 노동력·복지·문화 수요가 동시에 늘고 있어 ‘정주 여건 개선’과 ‘산업 생태계 강화’라는 두 축을 병행한 도시 전략이 요구되고 있다.