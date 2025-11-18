촬영 중 실신 김수용 "다행히 안 죽어…죽었다 살아남"

최근 방송 도중 의식을 잃고 쓰러져 입원한 코미디언 김수용이 후배 코미디언 윤석주를 통해 근황을 전했다. 김수용은 자기 건강 관련 농담을 주고 받을 정도로 회복된 상태로 보인다.

윤석주는 17일 인스타그램에 김수용과 주고 받은 메시지 내용을 공개했다.

윤석주가 "형님 괜찮으시냐. 걱정된다"고 하자 김수용은 "다행히 안 죽었다. 죽었다 살아났다"고 했다.

윤석주가 "조의금 굳었다"고 농담을 하자 김수용 역시 "까비"라고 받아쳤다.

이날 소속사 미디어랩시소 역시 김수용이 빠르게 건강을 되찾아 가고 있다고 했다.

소속사는 "김수용씨 상태가 많이 좋아졌고 회복 중"이라며 "현장에서 빠른 처치가 이뤄져 현재 의사소통도 가능하다. 평소 특별한 전조증상이나 지병은 없었다. 정확한 진단을 위해 정밀 검사를 진행할 계획"이라고 했다.

김수용은 지난 13일 경기 가평군에서 유튜브 촬영을 하다 의식을 잃고 쓰러졌다. 소방 구급대가 심폐소생술 등을 한 뒤 구리 한양대병원 응급실로 이송했다. 당시 위중한 상태였으나 호흡과 의식을 회복해 중환자실로 옮겨졌다.

윤석주는 KBS 15기 공채 개그맨이다. 김수용은 KBS 공채 7기다.

<뉴시스>