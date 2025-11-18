강남에 몰린 고위 공직자 부동산…국회의원 주택 보유 1위는?

리더스인덱스, 고위직 가족 재산 공개 내역 분석

42채 보유한 서울 강남구청장·13채 보유한 국회의원

국회의원을 비롯해 선출·임명된 고위 공직자의 절반 정도가 다주택자인 것으로 조사됐다. 특히 이들이 보유한 주택은 서울 ‘강남 3구’에 집중된 것으로 나타났다.

남산에서 바라본 서울 아파트 모습. 뉴시스

18일 기업분석연구소 리더스인덱스가 선출·임명된 4급 이상 고위직 2581명의 가족 재산 공개 내역을 분석한 결과에 따르면, 48.8%가 2채 이상의 주택을 보유했고 17.8%는 3채 이상을 보유한 것으로 파악됐다.

전체 재산(5조7134억원)의 58.7%인 3조3556억원이 건물 자산이었다. 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4527채였으며 가액으로 따지면 2조3156억원이다.

주택 유형별로는 아파트가 2665채(58.9%)로 절반 이상이었고, 가액은 1조7750억원(76.7%)에 달했다. 이어 단독주택(16.6%), 복합건물(8.6%), 오피스텔(6.9%) 등의 순이었다.

직군별 1인당 보유 주택 수를 보면 정부 고위관료가 1.89채로 가장 많았다. 이어 지자체장이 1.87채, 지방의회와 공공기관·국책 연구기관 공직자가 각 1.71채 수준이었다. 국회의원은 평균 1.41채를 보유했다.

지역은 서울 중심, 그중에서도 특히 ‘강남 3구’에 집중되는 양상이 두드러졌다. 서울 소재 주택은 1344채(29.7%)로, 높은 집값이 반영되면서 가액은 1조3338억원(57.6%)에 달했다.

서울 내에서는 강남구(229채), 서초구(206채), 송파구(123채) 등 이른바 강남 3구가 전체의 41.5%를 차지했다. 여기에 용산구(74채)가 뒤를 이었다.

조사 대상 중 가장 많은 주택을 보유한 공직자는 총 42채를 보유한 조성명 서울 강남구청장이었다. 본인 명의 강남구 아파트 1채, 고양시 오피스텔 38채, 속초시 오피스텔 1채와 배우자 명의 강남구 복합건물 2채가 포함됐다.

국회의원 중 최다 보유자는 박민규 더불어민주당 의원(관악갑)으로 13채를 보유했다. 배우자 공동명의 서초구 아파트 1채와 관악구 오피스텔 11채, 충남 당진에 본인 명의 복합건물 1채 등이다.

리더스인덱스는 “다주택자일수록 아파트 1∼2채를 기본으로 두고 여러 단독주택과 오피스텔, 복합건물 등을 결합해 보유하는 경향이 뚜렷했으며, 서울과 강남에 집중되는 현상이 여전했다”고 분석했다.