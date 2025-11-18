한국수입협회, ‘2025 중견기업 국제협력 Meet-up Day’ 공동 개최

한국수입협회는 전날 서울 페어몬트 앰배서더 호텔에서 한국중견기업연합회와 ‘2025년 중견기업 국제협력 Meet-up Day’를 공동 개최했다고 18일 밝혔다. 한국수입협회 제공

한국수입협회는 전날 서울 페어몬트 앰배서더 호텔에서 한국중견기업연합회와 ‘2025년 중견기업 국제협력 Meet-up Day’를 공동 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 아세안(ASEAN) 국가와의 수입 협력 확대와 글로벌 공급망 안정화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 최진식 한국중견기업연합회 회장, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장, 김재신 한-아세안센터 사무총장, 모하메드 잠루니 카리드 주한 말레이시아 대사를 비롯한 아세안 10개국 대사관 관계자, 국내 중견기업 대표 등 80여명이 참석했다.

한국수입협회 윤미영 회장은 개회사에서 “아세안 국가는 투자·무역·공급망 협력 측면에서 매우 중요한 파트너”라며 “이번 행사를 계기로 아세안 회원국과의 교역과 협력이 한층 더 강화되기를 기대한다”고 했다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 “아세안은 우리나라의 교역 및 투자 대상 지역 중 2위로 부상했으며, 디지털 중심의 한-아세안 FTA 업그레이드와 비관세 장벽 해소를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

외교부 아세안 협력과장은 ‘한-아세안 협력, 성장과 혁신의 도약대’ 주제 발표를 진행했고, 현대경제연구원은 ‘한-아세안 경제협력의 현황과 과제’ 주제로 발표했다.

윤 회장은 “내년 개최 예정인 ‘한국수입엑스포’에서 아세안 국가관을 운영해 우수 기업과 상품의 한국시장 진출을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.