카페 손님 커피 먹다 경찰에 붙잡힌 앵무새…알고 보니 멸종위기종?

카페에서 손님의 커피를 훔쳐 마신 앵무새가 경찰에 의해 구조돼 한국동물구조관리협회로 인계됐다.

지난 16일 서울 영등포구 양평동에 있는 한 카페에서 구조된 앵무새. 연합뉴스 (한국동물구조관리협회 제공)

18일 경찰과 연합뉴스 등에 따르면 지난 16일 오후 3시 20분쯤 서울 영등포경찰서에는 ‘카페서 앵무새가 커피를 훔쳐 마시고 있다’는 내용의 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 경찰 눈에 들어온 것은 몸무게가 0.5㎏ 정도인 중형 앵무새였다. 노란색 이마와 연두색 몸통, 빨강·파랑 깃털을 숨긴 풀빛 날개 등 생김새를 갖고 있어 노랑머리아마존앵무로 추정되고 있다. 이는 멕시코와 온두라스 등 중앙아메리카 국가 출신으로 지구상 4000여마리 남은 개체로 알려졌다.

이에 경찰은 영등포구 양평동 소재의 한 카페로 출동해 해당 앵무새를 구조, 이후 한국동물구조관리협회로 인계했다. 앵무새가 워낙 사람을 잘 따라 구조에 별다른 어려움은 없었다고 한다.

협회는 이 앵무새가 살던 집에서 탈출하거나 유기된 것으로 보고 공고를 통해 원소유주를 찾고 있다.

노랑머리아마존앵무는 ‘멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약’(CITES) 부속서Ⅰ에 등재된 종이라 개인 입양이 불가능하기 때문에 공고 기간 원소유주를 찾지 못하면 환경부 국립생태원 내 CITES 동물 보호시설로 가게 된다.

부속서Ⅰ에 오른 종은 원칙적으로 상업적 거래를 할 수 없으며, 학술연구를 위한 거래만 예외적으로 허용된다.

협회 관계자는 “검진 결과 앵무새 건강 상태는 양호했다”며 “정확한 종 판별을 하려면 영등포구청을 통해 한강유역환경청에 요청해야 하고 시간이 좀 걸린다”고 설명했다.