'매니저 배신' 성시경, 짠한형 신동엽 앞 불쑥 "깜짝이야!"

가수 성시경이 유튜브 예능 '짠한형 신동엽' 예고편에 깜짝 등장했다.

17일 공개된 '짠한형 신동엽' 다음회 예고 영상에는 개그맨 조세호와 남창희가 출연해 MC 신동엽, 정호철과 대화를 나누는 모습이 담겼다.

영상 말미에는 성시경이 검은 코트를 입고 자리에 나타나 출연진을 놀라게 했다.

성시경이 "안녕하세요"라고 인사하자 신동엽은 "깜짝이야"라고 외쳤고, 조세호는 "어? 형 오랜만이다. 너무 놀래가지고"라며 반가워했다.

성시경은 최근 오랜 기간 함께한 매니저로부터 금전적 피해를 입은 사실이 알려져 안타까움을 샀다.

소속사 에스케이재원은 "전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 후 퇴사했다"며 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지하고 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 밝혔다.

성시경은 SNS를 통해 "최근 몇 개월은 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험했다"고 심경을 전했다.

매니저 배신으로 인한 충격에도 팬들과의 약속을 지키기 위해 지난 9일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 '2025 인천공항 스카이페스티벌' 무대에 섰다.

성시경은 오는 12월 25~28일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 연말 콘서트를 연다.

<뉴시스>