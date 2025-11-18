“기후 심각” “사명감” “부담감”…‘방송 복귀’ 백종원의 심경 고백

MBC ‘남극의 셰프’로 6개월 만에 방송 출연

명예대원 자격으로 남극 세종과학기지로 향한 더본코리아 백종원 대표의 가장 큰 남극행 결심 이유는 ‘사명감’이었다. MBC 교양 리얼리티 프로그램 ‘남극의 셰프’ 영상 캡처

백 대표는 17일 오후 첫 전파를 탄 MBC 교양 리얼리티 프로그램 ‘남극의 셰프’에서 ‘남극에 가려는 이유’를 묻는 제작진의 사전 질문에 “지금 진짜로 기후가 심각하다”고 답했다. 이어 “남극이 기후변화의 시작이지 않나”라며 “그걸 연구하려 간 분들이 힘들게 잘 버텨주고 있다”고 덧붙였다.

특히 “대원들을 위해 내가 뭘 해줄 수 있을까(고민했다)”라며 “할 수 있으면 해야 한다. 약간의 사명감 같은 것”이라고 강조했다. 백 대표는 여름철 배춧값 변화에서 기후 변화를 몸소 체감한 것으로 알려졌다.

백 대표는 ‘외교부나 환경부의 허가가 있어야 세종기지 등에 들어갈 수 있다’는 제작진의 설명에는 “부담이 없는 게 아니다”라면서도 “맛으로만 가지 말고, 의미 있는 식사를 한번 만들어보자”고 의지도 불태웠다.

지난해 11월 촬영을 마친 이 프로그램은 올해 4월 중 공개될 예정이었으나 편성이 미뤄졌다. 당시 MBC는 ‘조기 대선 정국으로 인한 편성 일정 조정’이라고 설명했지만, 일각에선 백 대표가 경영 중인 회사 더본코리아의 각종 논란 때문이라는 해석을 낳았다.

올해 1월 ‘빽햄’ 품질 논란부터 농지법 위반 의혹과 된장 등 자사 제품의 원산지 표기 오류, 새마을식당 온라인 카페에서 운영된 ‘직원 블랙리스트’ 게시판, 농약 분무기 사용 등 구설이 이어져서다.

지난 3월 첫 정기 주주총회에서 고개를 숙이고 사과한 데 이어 5월 방송 활동 중단을 선언했던 백 대표는 이날 ‘남극의 셰프’로 6개월 만에 시청자들과 다시 만났다.

이 프로그램은 MBC와 LG유플러스의 ‘스튜디오 X+U’가 공동 기획했다. 백 대표와 배우 임수향, 채종협, 그룹 엑소의 수호가 남극 과학기지 대원들을 위해 따뜻한 음식을 대접하는 과정을 담고 있다.