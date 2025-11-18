장애 증가에도 줄었던 기상관측장비 교체 예산, 국회 기후환노위 심사서 35억↑

내년도 기상청 기상관측장비 신설·교체 예산이 국회 기후에너지환경노동위원회 심사에서 35억원 증액됐다.
기후변화에 따른 이상기상 현상 등 요인으로 장비 장애가 계속 증가하는데도 정부가 관련 예산을 올해보다 40% 이상 줄여 부적절하단 지적이 나온 터다. 이 예산은 국회 예산결산특별위원회와 본회의를 통과하면 최종 확정된다.
기후환노위는 17일 전체회의에서 2026년 기상청 예산안을 의결했다.
여기서 ‘지상·고층 기상관측망 확충 및 운영’ 사업 예산을 35억3200만원 증액해 모두 241억3900만원으로 조정했다. 지상기상관측장비 신설(33대)과 노후 관측장비 교체(18대) 관련 예산을 추가 반영한 것이다.
기존 정부안에서는 이 사업 예산이 206억700만원으로 책정된 상황이었다. 이는 올해(248억7600만원)보다 17.2%(42억6900만원) 적은 액수다. 기후환노위 예비심사건토보고서 등에서 자동기상관측장비 장애 건수가 2021년 330건에서 지난해 600건으로 증가하는 상황 등을 거론하며 기상관측장비 교체 예산 확보 노력이 필요하단 지적이 나오기도 했다.