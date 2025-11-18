'이경실 달걀' 뭇매… 난각번호 논란에 뿔난 네티즌들

이경실이 판매하는 달걀이 난각번호와 가격을 두고 논란에 휩싸였다. 유튜브 채널 '롤링썬더' 영상 캡처

방송인 이경실의 달걀 사업이 난각번호와 가격을 둘러싼 논란에 휩싸였다.

지난 16일 조혜련은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이경실의 달걀 사업을 홍보하는 글을 게재했다. 조혜련은 ‘포장부터 다르다’, ‘튼실하다 우아란’, ‘알이 다르다’, ‘옐로우와 화이트의 조화’ 등 문구를 사용해 제품을 알렸다.

조혜련의 SNS 홍보글. 조혜련 인스타그램 캡처

그런데 홍보 사진을 통해 공개된 달걀 상품은 난각번호가 ‘4’로 드러나면서 논란이 거세졌다. 달걀 난각번호는 사육 환경을 알려주는 번호를 뜻한다. 1은 방사 사육, 2는 축사 내 평사, 3은 개선된 케이지, 4는 기존 케이지를 의미한다.

1등급이 가장 사육 환경이 좋은 달걀인 반면, 이경실의 ‘우아란’은 4등급은 가장 낮은 등급이다. 일반적으로 난각번호 4번 달걀은 다른 난각번호의 달걀보다 저렴하게 판매되고 있다.

이경실의 '우아란'을 두고 논란이 일고 있다. 이경실 인스타그램 캡처

하지만 이경실의 ‘우아란’은 30구에 1만5000원으로, 이는 난각번호 1번란과 비슷하거나 더 높은 가격대에 형성되어 있어 네티즌들의 뭇매를 맞았다. 난각번호는 달걀의 가격 책정과 직결되는 만큼, 연예인의 ‘이름값’을 두고 장사를 한다는 비판을 받고 있다.

이번 논란과 관련해 이경실에게 달걀을 납품한 업체 측은 “사육 환경의 중요성을 인지하고 있지만 모든 농가가 1번 환경을 갖추기는 어렵다”고 말했다.

또 업체 측은 “개선이 필요한 4번 환경의 닭에게 좋은 원료를 공급해 양질의 달걀을 생산하는 것도 산업 발전을 위한 방법 중 하나”라고 전했다.

납품 업체의 설명에도 비판 여론은 가시지 않고 있다. 연합뉴스

일부 네티즌들은 “난각번호의 존재를 잘 알지 못하는 소비자들은 이경실의 ‘우아란’이 난각번호 4번 달걀인 것도 모르고, 높은 가격 책정에는 그에 합당한 이유가 뒤따를 것이란 믿음에 구매하는 사람도 적지 않을 것이다”라고 지적했다.

또, 달걀을 납품한 업체 측의 변명에 대해서는 “다른 달걀 판매 업체도 다 자기가 파는 제품 품질이 좋다고 할 것이다”, “결국 소비자에게 합리적인 가격에 달걀을 납품해야 소비가 늘고 산업 발전에도 도움이 되는 것이 아닐까”, “사육 환경이 중요하다지만 가격 차이는 너무 많이 난다” 등의 비판이 이어지고 있다.

한편, 논란을 의식한 듯 조혜련이 홍보에 나선 ‘우아란’ 관련 SNS 게시물은 현재 삭제된 상태다.