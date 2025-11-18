엔유씨전자, 12년째 ‘사랑의 연탄 나눔’ 봉사활동 이어가며 취약계층 지원

사진=㈜엔유씨전자 제공

건강주방가전 ㈜엔유씨전자(회장 김종부)가 지난 15일 취약계층의 겨울철 난방비 부담을 덜어주기 위해 연탄 기부 및 ‘사랑의 연탄 배달’ 봉사활동을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 봉사활동에는 임직원 50여 명이 직접 참여해 대구 북구 침산동 일대의 취약계층 가정을 방문하고 연탄을 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 이날 ㈜엔유씨전자는 총 3,333장의 연탄을 5가구에 직접 전달하며 어려운 이웃과 따뜻한 온기를 나눴다.

㈜엔유씨전자는 2014년부터 12년째 어려운 이웃의 겨울나기를 돕는 연탄 기부 및 나눔 봉사활동을 이어오고 있으며, 제빵 봉사 · 물품 기증 등 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 따뜻한 기업문화를 실천하고 있다.

행사에 참여한 엔유씨전자 직원은 “연탄 한 장 한 장을 직접 전달하며 지역사회에 작은 힘을 보탤 수 있었다는 점이 깊은 보람으로 다가왔다”며 “회사에서 매년 의미 있는 봉사활동을 준비해주어 자연스럽게 참여하게 되었고, 앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위한 활동에 지속적으로 동참하고 싶다”고 밝혔다.