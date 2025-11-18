시어스랩, AI 스마트 글래스 ‘에이아이눈’ 20일 첫선

시각 인공지능(AI) 기반 XR(확장현실) 전문기업 시어스랩은 20일부터 서울 강서구 마곡동 코엑스에서 개최되는 ‘국제안경광학산업전시회’에서 차세대 AI 스마트 글래스(안경)인 ‘에이아이눈(AInoon)’을 처음 선보인다.

18일 시어스랩에 따르면, 에이아이눈은 디스플레이가 없이 사용자의 음성 입력과 카메라 인식만으로 정보를 즉시 확인하고 실행할 수 있도록 설계된 안경이다. 스마트폰을 꺼내지 않은 채 전화 통화·음악 듣기·사진 및 동영상 촬영이 가능하다.

관련 업계에선 글로벌 스마트 안경 시장이 2030년까지 약 12조원 규모로 성장할 것으로 보고, 특히 AI 기능을 탑재한 스마트 안경 모델이 메타, 구글 등의 주도로 빠르게 비중을 늘릴 것으로 예상한다.

시어스랩은 이 같은 글로벌 시장 흐름 속에서 에이아이눈으로 차별화를 시도했다. 단순 착용형 스마트 기기에 머무르지 않고, 음성과 시각 인식을 결합해 AI에게 한국어로 즉각 문답할 수 있는 멀티모달AI 인터페이스를 구현했다. 또 쳇GPT와 제미나이 등 국내 사용자가 많은 다양한 생성형 AI들이 기본 탑재돼 상황에 따라 이용자가 선택해 사용할 수 있도록 했다. 무게가 45g으로 가볍고 가격이 30만원 대인 것도 장점이다. 시어스랩 정진욱 대표는 “에이아이눈은 일상과 업무, 교육, 레저 현장을 모두 아우르는 ‘AI 생활 플랫폼’의 출발점이며, 이번 전시회를 통해 많은 이가 ‘AI와 함께 눈으로 보고, 귀로 듣는 시대’로의 전환을 직접 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 시어스랩은 이번 전시회 기간 관람객들에게 △음성·카메라 인식 기반의 멀티모달 AI 체험 △실시간 통역 및 번역 체험 △교육·레저·실버 등 실제 적용 시나리오 체험 등의 기회를 제공한다.