'영웅시대, 콘서트 놓쳤다면 티빙 앞으로'… 라이브 독점 생중계

가수 임영웅의 전국투어 생중계를 안방에서 볼 수 있다. 임영웅 공식 인스타그램 캡처

가수 임영웅이 전국투어 ‘IM HERO TOUR 2025’ 서울 공연의 생중계 소식을 알렸다.

지난 6일 임영웅은 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 ‘2025 임영웅 전국투어 콘서트 IM HERO’ 서울 공연 생중계 소식을 전했다.

임영웅의 공연 티켓팅은 ‘피켓팅’이라고 불릴 만큼, 매 공연이 짧은 시간 안에 전석이 매진된다. 현장에서 임영웅과 함께 콘서트를 즐기고 싶은 마음은 간절하지만, 취소표를 구하기도 쉽지 않은 실정이다.

임영웅의 콘서트를 생중계 방송으로 볼 수 있다. 물고기뮤직 제공

이에 아쉬움을 가지고 있는 팬들을 위해 임영웅은 11월 30일 오후 5시 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 열리는 공연을 안방에서 생중계로 볼 수 있는 기회를 마련했다.

임영웅은 공식 SNS 계정을 통해 직접 티빙(TVING) 생중계 소식을 전하며, 기쁜 마음으로 팬클럽 '영웅시대'에게 함께 하자는 메시지를 전달했다.

이번 서울 공연은 11월 21일부터 23일, 28일부터 30일까지 총 6회에 걸쳐 진행되며 그중 마지막 날 공연이 실시간으로 티빙에서 생중계 방송으로 볼 수 있다.

임영웅이 콘서트 생중계 소식을 전했다. 임영웅 공식 인스타그램 캡처

임영웅의 홍보 영상 속에서 느껴지는 뜨거운 환호와 팬과의 호흡을 안방에서도 고스란히 느낄 수 있으리라 기대되는 가운데, 티빙 가입자라면 누구나 임영웅의 피날레 콘서트를 시청할 수 있다.

특히 이번 콘서트에서는 기다리는 팬들을 위한 다양한 이벤트도 마련되었다. 임영웅을 향한 마음을 엽서에 적어 보낼 수 있는 ‘IM HERO 우체국’과 지역별로 다른 기념 스탬프를 찍을 수 있는 ‘기념 스탬프’, 순간을 영원처럼 즐기는 영웅시대의 모습을 촬영하는 ‘IM HERO 영원 사진사’, ‘포토존’ 등이 공연을 한층 풍성하게 만든다.

팬들과 호흡하는 임영웅. 물고기뮤직 제공

한편, 이번 콘서트는 임영웅이 정규 2집 ‘IM HERO 2’ 발매 후 처음으로 선보이는 무대인 만큼, 새로워진 셋리스트와 웅장한 스케일의 무대와 연출, 안무, 퍼포먼스 등 즐거움을 비롯해 다시 한 번 큰 감동을 선사할 예정이다.

기다림의 시간까지 설렘으로 만드는 임영웅은 누구에게도 뒤처지지 않는 팬 사랑을 큰 울림으로 전달해왔다. 이번 콘서트에서도 ‘영웅시대’와 임영웅이 만들어 갈 ‘하늘빛 물결’이 기대된다.