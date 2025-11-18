대통령실 "李대통령 국빈방문에 UAE 내무부 앞 최대크기 태극기"

이재명 대통령이 국빈 방문한 아랍에메리트(UAE)가 이 대통령을 맞으면서 공항과 UAE 대통령궁, 정부 청사 등 주요 장소에 양국 국기를 대규모로 게양했다.
김남준 대통령실 대변인은 18일(현지시간) 서면 브리핑에서 "UAE 측이 최고 수준의 예우를 갖춰 이 대통령 부부를 영접했다"며 이같이 전했다.
UAE 측은 특히 "내무부 청사 앞에는 UAE가 지금까지 내걸었던 다른 나라의 국기들과 비교해도 역대 가장 큰 크기의 태극기를 게양했다"며 "주요 도로에 내건 태극기의 숫자 역시 지금까지 중에 가장 많은 숫자"라는 취지의 설명을 했다고 김 대변인은 전했다.
밤에는 애드녹(ADNOC·아부다비석유공사) 본사 건물을 비롯한 시내 주요 랜드마크 건물의 외벽에 태극기 모양의 조명을 점등하기도 했다.
아울러 UAE는 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장, 마이사 빈트 살렘 알 샴시 국무장관을 '영예 수행' 인사로 지정, 이번 국빈방문 기간 이 대통령의 일정에 동행하도록 했다.
전날 UAE 현충원 방문 때에는 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령의 차남인 디얍 개발·보훈 사무국 부의장이 직접 안내를 맡기도 했다고 김 대변인은 설명했다.
<연합>