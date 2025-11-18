‘前 매니저 배신’ 성시경, 헬쑥해진 모습 ‘깜짝’…마음고생 심했나

최근 전 매니저의 배신으로 큰 충격을 받았던 성시경이 신동엽 유튜브 채널에 헬쑥해진 모습으로 깜짝 등장해 모두를 놀라게 했다. 뉴스1, 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

지난 17일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상 말미에는 개그맨 조세호와 남창희가 MC 신동엽, 정호철과 함께 다음 회 방송 예고를 위해 이야기를 나누는 장면이 담겼다. 이때 갑자기 검은 코트를 입은 성시경이 등장하며 현장의 분위기를 단번에 띄웠다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

성시경은 옅은 미소를 지으며 “안녕하세요”라고 인사를 건넸고, 신동엽은 놀란 듯 자리에서 일어나며 “깜짝이야”라고 외쳤다. 조세호 역시 “어? 형 오랜만이다. 너무 놀래가지고”라며 반가움을 드러냈다.

이번 출연은 성시경이 최근 겪은 개인적인 사건 이후 첫 외부 방송 출연으로도 주목된다. 성시경은 10년 넘게 함께한 매니저에게 금전적 피해를 입은 사실이 알려지며 안타까움을 샀다.

소속사 에스케이재원 측은 “전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 후 퇴사했다”며 “내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지하고 정확한 피해 범위를 확인 중”이라고 밝혔다.

성시경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “최근 몇 개월은 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험했다”고 솔직한 심정을 전했다.

약 2주 간의 휴식을 가진 그는 팬들 곁으로 돌아와 유튜브 콘텐츠 업로드를 재개했으며, 지난 9일에는 인천 영종도에서 열린 ‘2025 인천공항 스카이페스티벌’ 무대에도 올랐다.

오는 12월 25일부터 28일까지는 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 연말 콘서트를 열고 팬들과 만날 예정이다. 이번 ‘짠한형 신동엽’ 출연을 통해 근황과 속마음을 솔직하게 털어놓을지 관심이 모인다.