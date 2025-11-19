부산 도심서 응급실 못찾은 고등학생 사망…1시간 가까이 전전

소아신경과 관련 배후진료 어렵다는 이유로 병원서 거절 당해

부산 도심에서 고등학생을 태운 구급차가 소아과 진료가 가능한 병원을 찾지 못해 결국 학생이 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.



18일 연합뉴스 취재를 종합하면 지난달 20일 오전 6시 17분께 부산의 한 고등학교 인근에서 이 학교 재학생이 경련 증세를 보였다.



지나가던 시민이 이를 발견해 119에 신고했고 소방 당국이 신고 16분 만인 오전 6시 33분께 현장에 도착했다.

사진=연합뉴스

당시 학생은 의식이 혼미했지만 호명하면 반응할 수 있을 정도의 상태를 보였다.



그런데 해당 학생을 이송하기 위해 구급대원이 부산에 있는 대형 병원에 연락했으나 모두 거절당했다.



대형 병원 4곳은 소아신경과와 관련한 배후 진료가 어렵다는 이유로 환자를 받지 않은 것으로 알려졌다.



구급대원은 결국 부산소방재난본부 산하의 구급상황관리센터 측에 이송할 수 있는 병원을 알아봐 달라고 요청했다.



해당 센터는 구급대원이 연락한 병원 3곳을 포함해 총 8곳에 연락을 했으나 이번에도 모두 거절당했다.



당시 센터는 부산에 있는 병원에서 치료가 이뤄지지 않자 경남 창원에 있는 병원까지 알아봤다.



구급차 안에서 약 1시간 가까운 시간이 흐른 끝에 학생은 결국 심정지 상태에 이르렀고, 오전 7시 30분께 가장 가까운 병원으로 향했다.



환자가 심정지 상태일 경우 근접 병원은 해당 환자를 수용해야만 한다.



구급차는 5분 만에 병원에 도착했지만, 학생은 끝내 숨졌다.



부산 도심 한복판에서 소아과 진료가 가능한 병원을 찾지 못해 학생이 숨지면서 소아 의료 공백이 드러났다는 지적이 제기된다.



부산소방재난본부 관계자는 "당시 부산에서 병원을 찾을 수 없어 경남지역까지 이송 병원 범위를 넓혔지만, 진료할 수 있는 곳을 수 없었다"며 "학생을 실은 구급차는 환자를 받아줄 병원을 찾아 계속 이동했을 것"이라고 말했다.



이어 "소아과 관련 배후 진료가 병원 현장에서 이뤄지지 않아 이송되지 않은 것으로 보인다"고 말했다.

<연합>