'수능 컴싸 불량?' 컴퓨터용사인펜 번짐...문의 계속 올라와

마킹 연습하는 수험생. 연합뉴스

13일 2026학년도 대입 수학능력시험이 끝난 뒤 컴퓨터용 싸인펜(컴싸) 불량 사례가 빈번하게 나오고 있다.

한국교육과정평가원에 올라온 컴싸 문의. KICE 홈페이지

수능에 대한 이의제기를 받는 한국교육과정평가원 대학수학능력시험 홈페이지 알림마당에 올해 수능 후 ‘컴퓨터용 사인펜(컴싸)’ 관련 문의가 현재(18일) 총 41건 등록됐다.

컴싸에서 잉크가 과하게 흘러나오거나 터져, 수험생들은 답안지의 다른 보기에도 이중 마킹 혹은 교체에 시간을 너무 많이 할애하는 어려움이 있었다고 말했다.

문의 답변 관리자는 ‘필요한 조치를 요청한 교육청의 상황을 고려하여 정상적으로 채점을 진행할 예정’이라고 답했다.

교육부는 수능 컴퓨터용 사인펜을 시·도 교육청이 자체 계약해 공급하고 있다. 문제가 된 컴퓨터용 사인펜은 특정 업체의 일부 제품이라고 밝혔다.

대학수학능력시험은 수험생이 컴퓨터용 사인펜을 지참해 응시할 수 있다. 그렇지만 시험에 ‘배부 받은 사인펜이 원칙이며, 개인이 가져온 사인펜으로 인한 모든 불이익은 수험생 감수’라는 유의사항이 명시돼 있다.