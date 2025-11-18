학교·학원·학습지 선생님 무료… 레고랜드, 특별 프로모션

레고랜드 코리아 리조트가 감사와 존경을 담아 전국의 선생님들을 초청하는 ‘선생님 감사합니다’ 프로모션 호평에 힘입어 시즌 2로 다시 돌아온다.

초중고 및 유치원∙어린이집 교사를 대상으로 했던 앞선 시즌과 달리, 이번 시즌2 프로모션에서는 전국의 학원 및 체육∙보육 시설 등 선생님들이 대상이다.

레고랜드 행사 자료사진. 레고랜드 제공

태권도∙합기도∙검도∙수영∙발레 등 체육 시설 강사를 비롯해 보습∙입시∙검정∙외국어∙예체능 등 각급 학원 강사, 학습지 교사, 지역아동센터∙장애인 협회∙각종 상담 센터 등 보육 시설 교사들이 참여할 수 있다.

여기에 대학교 교수 및 강사, 어린이집∙유치원∙초중고 행정 교원 등도 대상에 포함된다. 참여 폭이 한층 확대됐다.

이번 프로모션은 늦가을 및 연말 나들이를 계획하는 선생님들에게 혜택을 드리기 위해 오는 21일부터 12월 31일까지 레고랜드 영업일 내내 펼쳐진다.

이 기간 동안 레고랜드를 방문하는 선생님 본인에게는 무료입장 혜택을 준다. 선생님과 함께 입장하는 동반 3명까지는 1인 1만8000원 특별한 할인 혜택이 적용된다.

또 레고랜드 내 빅샵 및 미니피겨 마켓에서는 이날의 추억을 기념할 수 있는 나만의 미니피겨 만들기(Build a Mini) 3종 세트를 30% 할인된 특별한 가격으로 구매할 수 있다.

프로모션에 참여해 레고랜드를 방문하고자 하는 선생님들은 오늘부터 방문일 하루 전까지 레고랜드 공식 웹사이트를 방문, 영업일을 확인하고 사전 예약할 수 있다. 현장 대기 및 발권도 가능하다. 입장 시 신분증과 함께 직무를 확인할 수 있는 증빙 서류를 지참하면 된다.

2023년 시작돼 3년째 이어지는 선생님 감사합니다 프로모션은 올해 시즌 1에만 5000명 이상, 이제까지 통산 2만명 이상이 참여하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

지난해 참여자 95% 이상이 레고랜드 방문에 대해 매우 만족 또는 만족 의견을 표하는 등 질적으로도 좋은 평가를 받고 있다.

조사결과 80% 이상이 강원도 이외의 지역에서 방문했다. 이들이 자연스럽게 추후 강원도 및 춘천에서의 현장 학습 등을 고려하게 된다는 점에서 지역 관광 활성화에도 보탬이 되는 부수적 효과도 기대된다.

조수연 홍보담당은 "이번 선생님 감사합니다 프로모션 참여 자격 및 증빙 서류, 신청 방법 등 더 자세한 정보는 레고랜드 공식 웹사이트 및 레고랜드 고객 센터를 통해 확인할 수 있다"고 설명했다.