어반자카파, 전국투어 곡 리스트 깜짝 공개

그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 전국투어 콘서트를 깜짝 스포했다.

어반자카파는 18일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전국투어 콘서트의 일부 세트리스트와 메들리 영상을 공개했다.

이들은 앞서 지난 3일 4년 만에 EP 앨범 ‘스테이(STAY)’를 발표하며 컴백 소식을 알렸다.

‘스테이’는 팝, R&B, 발라드, 모던 록 등 다양한 장르를 융합해 하나의 서사적 흐름을 지닌 앨범이다.

앨범 발매와 동시에 수지와 이도현을 주인공으로한 뮤직비디오가 화제가 되기도 했다.

이날 공개된 전국투어 콘서트의 세트리스트에는 데뷔곡 ‘커피를 마시고’, ‘그날에 우리’, ‘뷰티풀 데이(Beautiful Day)’, ‘저스트 어 필링(Just A Feeling)’, ‘코끝에 겨울’, ‘널 사랑하지 않아’, ‘목요일 밤’, ‘그때의 나, 그때의 우리’, ‘서울 밤’, ‘그대 고운 내사랑’, ‘열 손가락’, ‘스테이’이 포함됐다.

또한 함께 공개된 메들리 영상 속에는 어반자카파의 멤버 권순일, 조현아, 박용인이 명곡들을 열창하는 모습과 오케스트라와 협연하는 모습 등이 담겨 있다.

한편 어반자카파는 광주 공연을 시작으로 서울, 부산, 성남, 대구 등에서 전국투어 콘서트를 개최할 예정이다.