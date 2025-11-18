“학폭? 대학 올 생각 마!” …작년 대입 지원자 75% 탈락했다

학교생활기록부. 연합뉴스

전국 대학의 절반가량이 지난해 대입 전형에 학교폭력(학폭) 이력을 반영하면서, 관련 조치 적용으로 인해 불합격한 지원자가 75%(397명 중 298명)에 달하는 것으로 나타났다.

18일 국회 교육위원회 김영호 더불어민주당 의원실이 교육부에서 받은 ‘2025학년도 대입 전형 내 학폭 조치사항 반영 현황’에 따르면, 자료를 제출한 134개 대학 중 61곳이 학생부 학폭 기록을 전형 평가에 반영했다.

탈락율은 전형 유형과 관계없이 높은 것으로 나타났으며, 수시에서는 370명 중 272명(73.5%), 정시에서는 27명 중 26명(96.3%)이 불합격했다.

학교별로는 계명대가 38명으로 가장 많았고 경북대(22명), 경기대(19명)가 뒤를 이었다. 서울 주요 대학 가운데 서울대는 정시에서 2명이 감점으로 탈락했고 연세대(3명), 성균관대(6명) 등은 수시 지원자 전원이 불합격 처리됐다. 한양대(12명), 서울시립대(10명), 경희대·건국대(각 6명), 동국대(9명)에서도 불합격자가 나왔다.

학폭 조치는 사안에 따라 1~9호로 나뉘며, 4~9호는 일정 기간 또는 영구적으로 학생부에 남는다. 각 대학은 자체 기준에 따라 이를 적용했다. 경북대는 1~2호 조치에 10점, 6~7호에 100점, 8~9호에 150점을 감점하는 기준을 적용했다. 계명대는 1~8호에 최대 20점 감점, 9호는 부적격 처리했다. 일부 대학은 최고 100점 감점까지 적용한 것으로 전해졌다.

올해(2026학년도) 입시부터는 모든 대학이 학폭 기록을 의무적으로 반영해야 한다. 따라서 불합격 비율은 더 늘어날 전망이다.

앞서 교육부는 2023년 ‘학교폭력 근절 종합대책’을 통해 대학이 학폭 이력이 있는 지원자에게 불이익을 부과하도록 했다. 이는 정순신 전 국가수사본부장 아들 사건 이후 강화된 조치다.