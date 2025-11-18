“20조 날아갈 판”…中의 ‘日여행 자제령’에 한국은 웃는다

인천국제공항 제1터미널 입국장이 관광객으로 붐비고 있다. 연합뉴스

중·일 갈등이 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 계기로 급격히 악화하면서 중국 내 일본 여행 취소가 폭증하고 있다. 중국 정부가 자국민에게 일본 여행 자제를 공식 권고하자 항공권 수십만 장이 하루 만에 취소됐고 단체관광도 대거 중단됐다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 16일 중국발 일본행 항공권 취소율이 82%를 넘어섰으며, 취소 건수가 신규 예약의 27배에 달했다고 보도했다. 중국 교육부·문화여가부-외교부 등이 잇따라 일본 방문 자제를 권고하고, 중국 주요 항공사 7곳이 연말까지 일본행 항공권 ‘전액 무료 취소’를 발표하면서 취소가 급물살을 탔다.

중국인 관광객 의존도가 높은 일본 관광업계는 타격이 불가피할 전망이다. 올해 1~9월 일본 방문 외국인 3165만명 중 중국인은 748만명으로 최다였으며, 소비 규모는 전체의 28%에 해당한다. 노무라종합연구소는 중국인의 일본 방문이 급감할 경우 일본이 최대 2조2000억엔(약 20조8000억원)의 손실을 입을 수 있다고 분석했다.

반면 한국은 반사이익을 얻는 분위기다. 일본행을 취소한 중국인 관광객들이 한국으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다. 중국 여행 플랫폼 ‘취날(去哪儿)’에 따르면 한국은 지난 주말 중국인의 해외여행지 인기 순위에서 일본을 제치고 선두에 올랐다. 항공권 결제·검색량 모두 한국행이 1위를 기록했다.

한편 중국은 일본 영화의 중국 개봉을 잇따라 중단하고, 센카쿠 열도(댜오위다오) 주변 군사 활동과 역사·영토 문제를 거론하는 등 압박 수위를 높이고 있다. 일본 정부는 외무성 국장을 중국에 급파하며 진화에 나섰지만, 다카이치 총리가 발언을 철회하지 않는 한 중국의 보복 조치가 계속될 것이라는 전망이 우세하다.