이제훈 "모든걸 쏟았다…모범택시3 부캐 열연"

배우 이제훈이 2년 만에 '모범택시' 운전대를 잡는다.

이제훈은 18일 서울 목동 SBS에서 열린 금토극 모범택시3 제작발표회에서 "워낙 강력한 시즌을 이어서 시즌3가 나오는데, 솔직히 많이 긴장된다. '지난 시즌 에피소드를 이길 수 있느냐'고 물으면 힘들 것 같다"면서도 "우리가 한 마음으로 현장에서 고생한 순간을 기억한다면 시청자들도 시즌3가 더 깊어지고 사이다 같은 통쾌함이 있다고 느낄 것 같다. 시청자 사랑과 응원 덕분에 시즌3까지 올 수 있었다. 시원함과 빅재미로 보답하겠다"고 밝혔다.

배우 이제훈이 18일 오후 서울 양천구 SBS에서 열린 새 금토드라마 '모범택시3' 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

"시작부 강렬한 부캐 열연을 보여주고 싶다. 무지개 운수 멤버 부캐도 만만치 않다. 시즌1·2에서 강력한 캐릭터들를 보여줬는데, '뛰어넘을 수 있을까' '시즌3 부캐도 잘 구현될까'라는 고민이 많았다. 1~2회에 내가 가진 모든 걸 쏟아부었다. 국제 범죄 에피소드에서 '김도기'가 어떤 부캐로 악의 무리를 처단하는지 기대해달라. 우리는 '풍운아 도기'라고 부른다. 3~4회는 '호구 도기'가 나오는데, 귀엽고 사랑스러운 캐릭터라서 애착이 많이 가더라. 빨리 보여주고 싶다. 이번 주부터 하나씩 보여주는 게 감칠맛 난다."

이 드라마는 동명 웹툰이 원작이다. 베일에 가려진 무지개 운수와 택시기사 '김도기'(이제훈)가 피해자를 대신해 복수하는 이야기다. 시즌3는 도기를 비롯해 무지개 운수 대표 '장성철'(김의성), 해커 '고은'(표예진), 엔지니어 '최주임'(장혁진)·'박주임'(배유람) 등 5명 모두 합류한다. 오상호 작가가 시즌1·2(2021·2023)에 이어 집필한다. '낭만닥터 김사부3'(2023)를 공동연출한 강보승 PD가 맡는다.

시즌1은 시청률 16%(닐슨코리아 전국기준)를 넘었으며, 시즌2는 21%를 찍어 기대가 큰 상태다. 이제훈은 "이제훈은 함께 한 지 5년이 넘다 보니 캐릭터가 현실인지, 현실이 캐릭터인지 간극이 없어졌다"며 "시즌3에서 차가 업그레이드 됐다. 이전 택시는 클래식하고 유니크한 멋이 있었다면, 이번엔 성능이 좋아져서 잘 달리고 카액션을 할 때 편했다. 그냥 밟아도 쭉쭉 나가고, 디자인도 멋있다. 시그니처 자동차로 강력하게 굳어질 것 같다. 스태프들이 '도기카'라고 부른다"고 했다.

21일 오후 9시50분 첫 방송.

<뉴시스>