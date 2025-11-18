김 총리 “일터서 돌아오지 못한 노동자분들 희생 잊지 않겠다”

산재 사망 희생자 추모 위령재 참석

김민석 국무총리는 18일 산재 사망 희생자들을 추모하며 “가족의 생계를 위해, 사회의 발전을 위해 일터를 지키다 끝내 돌아오지 못한 모든 노동자분들의 희생을 결코 잊지 않겠다”고 약속했다.

김 총리는 이날 서울 종로구 조계사에서 열린 ‘산재 사망 희생자 추모 위령재(慰靈齋)’에 참석해 “더 이상 같은 아픔이 반복되지 않도록 산업 현장의 실질적 변화를 이끌어 내겠다”며 이같이 밝혔다. 그는 “반복되는 유사한 사고들을 볼 때마다 예측하고 막을 수 있지 않았나 하는 생각에 더 가슴 아프고 안타까운 마음”이라며 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가가 반드시 지켜야 할 기본적이고 중요한 책무”라고 강조했다.

김민석 국무총리가 18일 종로구 조계사에서 열린 산재사망 희생자 추모 위령재에서 추모사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 산재 사망 근절에 총력을 기울이라고 지시한 점도 언급했다. 김 총리는 “이 대통령은 아시다시피 산업재해 피해자 소년공 출신”이라며 “산업재해 사망 근절의 각오로 모든 부처가 노력할 것을 지시하셨다”고 소개했다. 그는 이어 “정부는 산업재해 문제를 무겁게 받아들이고 지난 9월 발표한 ‘노동안전 종합대책’을 기반으로 안전한 일터를 만들기 위한 노력을 기울이고 있다”고 전했다.

다만 김 총리는 “사실 참 쉽지가 않은 것 같다”며 “최근에도 울산 화력발전소 해체 과정에서 안타까운 사고가 또 발생했다”고 짚었다. 김 총리는 “이번 사고로 돌아가신 노동자분들의 명복을 빌며 유가족분들께 위로의 말씀을 드린다”고 했다.

김 총리는 행사에 앞서 조계종 총무원장 진우스님, 김영훈 고용노동부 장관 등이 참석한 가운데 희생자 유가족들과 만나 대화를 나눴다. 그는 이 자리에서 “일하다가 이런 시련을 당한 것은 크게 보면 국가의 책임이다, 나라가 할 도리를 다 못해서 그런 것이라고 생각한다”며 “대통령께서도 그런 생각이 강하다”고 언급했다.

유족들이 정부 측과 간담회를 요청한 데 대해선 “안전 문제에 대해선 대통령께서 (제게) 대신 해달라 맡기셨다”며 “장관도 (간담회를) 하시고, 저도 필요할 때 같이 하겠다”고 답했다.