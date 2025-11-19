비트코인 9만弗도 붕괴…“7만弗 가능성” “저점매수 기회” [코인브리핑]

전문가들 상반된 전망 내놓아

가상화폐 시가총액 1위 비트코인이 하락세를 거듭하며 7개월 만에 9만달러(약 1억3180만원) 선이 붕괴됐다. 고점(10월6일·12만6080달러) 대비로는 28% 이상 빠졌다. 이를 본격적 하락 신호로 보고 7만달러대까지 하방을 열어둬야 한다는 경고와 오히려 저점 매수의 기회라는 상반된 전망이 나오고 있다.

가상자산 시황플랫폼 코인게코에 따르면 18일 오후 2시40분 기준 비트코인은 8만9957달러에 거래되고 있다. 비트코인이 9만달러대 밑으로 떨어진 것은 지난 4월 미국발(發) 관세 정책 불확실성 속에 7만4400달러 선까지 폭락한 이후 7개월 만이다.

비트코인이 하락을 거듭하며 7개월 만에 9만 달러선이 붕괴한 18일 서울 강남구 빗썸라운지에 설치된 전광판에 비트코인 시세가 나오고 있다. 뉴시스

비트코인 하락의 배경으로는 ‘호재 소진’과 ‘과도한 롱 포지션(가격 상승에 투자) 청산’ 등이 꼽힌다. 최근 미국 연방준비제도(Fed·연준) 위원들의 잇따른 매파적 발언으로 12월 추가 금리 인하 기대감이 약화한 데다 ‘인공지능(AI) 버블론’ 등이 고개를 들고 있는 상황이다. 아울러 1000개 이상의 비트코인을 보유한 장기 투자자, 이른바 ‘고래’들이 상당량의 비트코인을 현금화한 것으로 전해졌다.

디지털 자산 솔루션 기업 헥스 트러스트의 알레시오 콰글리니 최고경영자(CEO)는 “이번 조정 국면이 당분간 지속돼 7만달러대 초반까지 시험받거나 일시적으로 그 이하로 하락할 수 있다”고 말했다. 10월10일 비트코인의 청산 사태로 전환점이 왔고, 완전 청산 사태로 수십억 달러의 레버리지 포지션이 사라졌다는 것이 그의 설명이다.

반면 최근 가격이 비트코인의 ‘저점’이라는 분석도 나온다. 매트 호건 비트와이즈 최고투자책임자는 CNBC에 “비트코인이 저점에 근접해 있다”며 “현재 가격대는 몇 년에 한 번 나올까 말까 한 기회이자 장기 투자자에게는 ‘선물’ 같은 구간”이라고 말했다. 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키도 자신의 엑스(X·옛 트위터)에서 “각국 정부가 급증한 부채 부담을 해소하기 위해 결국 ‘빅 프린트’(대규모 통화 공급)를 단행할 것”이라며 상승을 예측했다.