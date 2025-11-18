안보리 지지 얻은 ‘가자 평화구상’… 트럼프 “역사적 승인”

15개국 중 13國 결의안 찬성



中·러는 거부권 대신 기권… 길 터줘

팔레스타인에 국제안정화군 승인

‘美대통령 의장’ 과도 통치기구 설치



하마스 무장해제·팔 국가인정 ‘뇌관’

이·하마스 반발… 이행에 가시밭길

유엔 안전보장이사회(안보리)가 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9월 발표한 가자지구 평화 구상을 지지하는 결의안을 가결했다. 팔레스타인 영토에 국제안정화군(ISF)을 파견하는 등의 트럼프 대통령 구상에 유엔의 ‘법적 권한’이 부여된 것이다.



17일(현지시간) 안보리는 미국 뉴욕 유엔본부에서 가자지구 평화 구상 지지 결의안을 통과시켰다. 상임이사국 중 러시아와 중국이 기권함에 따라 5개 상임이사국(미국·중국·러시아·영국·프랑스)이 거부권을 행사하지 않고, 안보리 전체 15개 이사국 중 9개국 이상인 13개국이 찬성해 결의안이 가결됐다. 채택된 안보리 결의안은 법적 구속력을 가져 회원국의 이행이 의무화된다.

미국이 초안을 작성한 이번 결의안에는 과도 통치기구인 평화위원회(BoP)의 설립을 승인하고, 유엔 회원국들이 가자지구 내에 ISF를 배치할 수 있도록 했다. 특히 트럼프 대통령은 BoP의 의장으로 명시됐다. BoP는 안보리로부터 가자지구 행정관리 권한을 부여받아 가자지구 재건과 경제회복 감독에 나선다. 안보리는 또한 ISF의 임무를 안보 유지와 함께 ‘비국가 무장 단체의 영구적 무장 해제’로 명시해 팔레스타인 무장 정파 하마스의 무기 보유를 해제하는 역할을 부여했다.



안보리는 향후 팔레스타인의 국가 지위 인정 가능성도 언급했다. 이번 결의안에 따르면 “팔레스타인 자치정부(PA)의 개혁 프로그램이 충실히 시행되고 가자지구 재건이 진전된 뒤 팔레스타인 국가 수립에 도달할 수 있는 조건이 갖춰질 것”이라고 언급했다.



결의안에 포함된 팔레스타인의 국가 지위 인정 가능성과 비국가 단체 무장 해제 등 내용 때문에 이스라엘과 하마스 양측 모두 반발했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 표결 전날 “팔레스타인 국가 수립을 위한 어떤 시도도 반대할 것”이라며 팔레스타인 독립 국가 인정 시도에 강한 반대 입장을 표한 바 있다. 하마스도 결의안 채택 이후 성명을 내고 “이번 결의는 팔레스타인인들의 정치 및 인도주의적 수요와 권리 수준을 충족하지 못한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 안보리의 결의안 통과를 ‘놀라운 투표’, ‘역사상 가장 큰 승인’이라며 자축했다. 이날 결의는 트럼프 대통령의 외교적 성과라는 평가가 나온다. 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 안보리 상임이사국으로서 거부권으로 결의를 무산시킬 수도 있었던 중국·러시아가 기권표를 던지며 가결의 길을 터준 데에는 미국의 협상 전략이 주효했다고 분석했다.



지난한 과정 끝에 결의가 채택됐지만, 이행 과정은 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 이번 결의안이 팔레스타인의 독립 국가를 확실히 보장하지 못하고 구체적인 계획도 제시하지 못했다는 점에서 여전히 한계가 있다는 지적이다. 특히 당장 ISF의 파병과 임무 수행 과정에서 돌출 변수들이 생겨날 수 있다. NYT는 “하마스가 여전히 무장하고 있는 상황에서 어떻게 그들과 맞설 것이냐는 게 ISF가 직면하게 될 과제 중 하나”라며 ‘유혈사태’가 발생한다면 ISF에 참여한 아랍·이슬람국의 여론은 자국의 ISF 참여 반대로 돌아설 것이라고 지적했다.