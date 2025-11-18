‘클럽 마약’ 밀반입 5년새 7배 껑충

1㎏ 이상 밀수 늘어… 케타민 최대

“청년층 타깃… 공급망 차단 집중”

클럽에서 주로 소비되는 이른바 ‘클럽 마약’의 밀반입이 최근 5년 새 7배가량 늘어난 것으로 집계됐다.



18일 관세청에 따르면 클럽 마약 적발량은 2021년 15.8㎏에서 올해는 9월까지 115.9㎏으로 약 7.3배로 증가했다. 올해 적발량은 약 232만명이 동시 투약할 수 있는 양이다.



적발량은 늘었지만 적발 건수는 2021년 215건에서 올해 9월까지 116건으로 감소했다. 과거에 비해 1㎏ 이상 대형 밀수 건수가 늘어난 것이다.



클럽 마약 중에서도 케타민 적발량이 2021년 5.9㎏에서 올해 101.9㎏으로 17.3배나 늘었다. 1㎏ 이상 대형 밀수 적발 건수는 2021년 1건에서 2025년 15건으로 급증했다. 케타민은 주로 특송화물(51.4㎏), 여행자 수하물(41.8㎏), 국제우편(8.0㎏)을 통해 유입된 것으로 나타났다.



주요 발송국은 프랑스(57.1㎏), 영국(11.8㎏), 독일(10.8㎏)이었다. 유럽 내에서 활동하는 국제마약조직이 새로운 시장 개척을 위해 한국으로 케타민 밀반입을 시도하는 것 같다는 게 관세청의 설명이다.



관세청은 클럽마약 밀수 증가가 청년층의 수요 확산과 연계될 가능성이 높다고 보고 공급망 차단에 집중할 계획이다. 인공지능(AI) 기반 우범여행자 및 위험화물 분석·선별 시스템을 개발·고도화해 우범여행자·특송화물·국제우편을 대상으로 집중 검사할 예정이다.



